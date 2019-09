A Lucera due corsi sperimentali di musica per i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’associazione culturale di alta formazione musicale Drum. Mer- Drumming Meridionale, è una nuovissima realtà, sul territorio di Lucera. Infatti, fresca di inaugurazione (avvenuta appena lo scorso 14 Settembre), è lieta di presentare a tutta la cittadinanza la sua offerta formativa.

Oltre ai tradizionali corsi strumentali che l’associazione propone, la Drum. Mer., sita in via Tito Livio 35 (zona Anfiteatro) e diretta dal M° Pasquale Del Grosso, sta promuovendo in questi giorni due laboratori sperimentali, mediante la collaborazione della docente Alessandra Palladino, ideatrice ed esecutrice di questi progetti. Grazie all’incontro professionale di questi due musicisti lucerini, è nata una virtuosa collaborazione ed una innovativa idea sulle proposte formative.

Si tratta di due novità, proposte in via sperimentale e promozionale, che riguardano la fascia di utenti più giovane: “Percorsi Sonori”, dedicato ai piccoli dai 3 ai 5 anni, e “Pianoforte Base”, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Gli scopi principali di questi laboratori sono: l’interesse verso una proposta nuova e fresca per la città di Lucera, rivolta alla fascia di età prescolare e della prima infanzia; la convinzione che la musica possa e debba essere una disciplina sperimentata da tutti, a prescindere dalle future scelte musicali.

Non a caso, il laboratorio “Percorsi Sonori” è essenzialmente incentrato sulla propedeutica musicale, volta ad orientare e a creare una sorta di discernimento nel bambino, troppo piccolo per intraprendere uno studio serio e rigoroso dello strumento, ma sufficientemente grande per comprendere la bellezza della musica. Il laboratorio “Pianoforte Base”, invece, è il risultato di una serie di esperimenti condotti negli anni dalla pianista e didatta Alessandra Palladino, giunta alla conclusione che un accattivante e stimolante primo approccio allo strumento, pone le basi per uno studio proficuo e duraturo nel tempo.

Non ci si pone l’obiettivo di reclutare futuri musicisti, ma semplicemente di instillare in ogni piccolo allievo il seme della passione per la musica, nella speranza di appassionarlo ed entusiasmarlo, nella prospettiva più ampia di renderlo un ascoltatore ed un fruitore attento, intelligente e sensibile.

“PERCORSI SONORI”

(per bimbi dai 3 ai 5 anni)

“Mio figlio è attratto dalla musica, ma come posso capire se è pronto ad intraprendere un percorso di studi?” - “Il mio bambino si incanta ascoltando il pianoforte, altre volte resta affascinato dalla batteria. Come faccio a sapere qual è lo strumento giusto per lui?”

A queste e a tante altre domande che si pongono le mamme dei più piccini, è rivolto il laboratorio “Percorsi Sonori”, un corso per i bimbi dai 3 ai 5 anni, dove si sperimenta concretamente la musica, con tante attività- gioco di ascolto, movimento e produzione sonora, in cui i protagonisti assoluti saranno i bimbi e la loro voglia di fare musica.

Infatti, attraverso il gioco, l’esperienza più congeniale ai bambini, è possibile far vivere momenti di apprendimento. Mettendo a proprio agio il bambino e fornendogli guide e sostegni validi, si possono far raggiungere importanti obiettivi formativi.

Questo laboratorio, appositamente pensato per i più piccoli, darà la possibilità di apprendere ed entrare in contatto con la musica, con la giusta dose di divertimento e leggerezza. Durante tutto il percorso di apprendimento, i bambini saranno opportunamente coinvolti e seguiti, in un processo che non sarà mai forzato, ma semplicemente guidato.

Finalità del corso

Sviluppo di capacità cognitive, percettive, esplorative, ideative, espressive, comunicative, interpretative, esecutive.

Sviluppo della capacità di ascolto attivo e consapevole.

Sviluppo senso- motorio.

Sviluppo della capacità musicale individuale attraverso l’uso della propria voce, del corpo e degli strumenti musicali.

Sviluppo della capacità di esprimersi e relazionarsi con gli altri.

Sviluppo dell’orientamento delle future scelte musicali.

Tempi

Vi aspettiamo numerosi a questo corso promozionale, della durata di due mesi e ad un prezzo davvero eccezionale. Alla fine di questo mini- laboratorio è previsto un saggio, in cui i vostri bimbi vi mostreranno i risultati di questo meraviglioso viaggio nella musica!

PIANOFORTE BASE

(per bambini dai 6 ai 10 anni)

Spesso il primo approccio al pianoforte si concretizza in un’esperienza traumatica, in cui vengono proposti tanta tecnica ed ore ed ore di applicazione allo strumento, trasformando la passione in vero e proprio incubo. Esiste, infatti, una convinzione errata secondo cui, per diventare bravi musicisti, occorre esercitarsi a lungo allo strumento, praticando ore ed ore di tecnica. La tecnica è importante, ma bisognerebbe anche lasciare che gli allievi si divertano, permettendogli di sperimentare le possibilità sonore del pianoforte attraverso l’attività ludica.

Per stimolare fin da subito una certa autonomia, l’insegnante, in questo laboratorio, favorirà l’approccio diretto con la produzione sonora, subordinando le nozioni teoriche alle esigenze dettate dall’utilizzo consapevole dei suoni. Gli allievi, così, potranno sentirsi liberi di conoscere lo strumento.

Con il laboratorio “Pianoforte Base”, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, diventa possibile, già dai primi suoni, dedicarsi anche e soprattutto ad aspetti come la musicalità e l’espressività, senza tralasciare l’emotività, l’affettività, il vissuto personale, strettamente connessi all’esperienza del far musica. Senza questi aspetti, infatti, non avrebbe senso fare musica, e potremmo essere sostituiti benissimo da robot!

Finalità del corso

Sviluppo di capacità analitiche, cognitive, esplorative, creative, ideative, improvvisative, produttivo/esecutive.

Sviluppo e acquisizione della tecnica strumentale di base attraverso attività creative, compositive e di improvvisazione.

Sviluppo della capacità di lettura e scrittura della notazione musicale anche in riferimento a codici non formali.

Tempi

Il corso promozionale avrà una durata di due mesi. Alla fine di questo mini- laboratorio è previsto un saggio, in cui i vostri bimbi vi mostreranno i risultati di questo meraviglioso viaggio nella musica!