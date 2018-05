A Lucera Cordelia Paw, una 'rising star' tra i violinisti americani

Il quinto concerto di Musicalis Daunia porterà a Lucera Cordelia Paw, considerata una “rising star” tra i violinisti americani in Europa.

Dopo Sarunas Jankauskas, un’altra artista dalla fulgida carriera negli States ha scelto di esibirsi al Teatro Garibaldi del centro federiciano, nell’ambito del progetto realizzato dall’associazione Amici della Musica “Giovanni Paisiello” e da L’Opera Bvs di Foggia.

L’evento, inserito nel cartellone della trentacinquesima stagione del sodalizio lucerino, è fissato per lunedì 7 maggio, alle 20.30, e vedrà la violinista cino-canadese suonare con il pianista americano Andrew Wright e il violoncellista foggiano Francesco Mastromatteo.

L’inedito trio internazionale proporrà un programma che unisce l’esuberanza creativa di Mendelssohn nel Trio op. 49 alla potente nostalgia di Smetana nel Trio op. 15.

«I due trii a confronto sembrano percorrere tutto l’arco emotivo del sentire – spiega Elvira Calabria, presidentessa della Paisiello - dall’eroismo dell’inizio del trio di Smetana, alla fragilità adolescenziale e inconsolabile malinconia dei suoi momenti lirici, dal caleidoscopio di colori “sonori” del primo e terzo tempo del trio op. 49 di Mendelssohn, alle atmosfere fiabesche dello scherzo, fino all’ottimismo vitalistico del travolgente finale. Un tour de force emotivo per i tre strumenti impegnati e di completo appagamento artistico per il pubblico».

Cordelia Paw si sta affermando rapidamente come una musicista dalla rara sensibilità artistica. La sua ultima tournée l’ha vista impegnata come solista con l’integrale dei concerti per violino di Mozart accompagnata dall’Orchestre des Pays de Savoye in Francia, diretta da Sigiswald Kuijken. È componente del Tessera Quartet, con cui ha registrato la prima mondiale dei lavori di Harold Brown per Albany Records, e svolge regolare attività concertistica negli Usa. Vincitrice di numerosi concorsi in Canada e Stati Uniti, ha debuttato alla Carnegie Hall come componente del quartetto “Sospiro” nel 2008, anno in cui ha anche vinto la Oneppo Chamber Music Competition in duo con pianoforte presso la Yale University, debuttando in tale formazione per la Chamber Music Society of Lincoln Center nello stesso anno. Impegnata nel sociale, ha partecipato con un gruppo di 11 musicisti al programma Neojiba, in Salvador de Bahia, simile a “El Sistema”, fornendo lezioni individuali, orchestrali e master class.

Lunedì la Paw si esibirà con Andrew Wright, pianista che si sta affermando come artista brillante ed altamente versatile, molto apprezzato dalla critica, impegnato in concerti sia negli Stati Uniti che in Europa, soprattutto a L’Aia, dove si è trasferito dal 2009, e Francesco Mastromatteo, docente di Musica da Camera al Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, sede di Rodi Garganico, nonché direttore artistico degli Amici della Musica di Lucera e di “Classical Music for the World” di Austin, negli Stati Uniti, da cui è appena tornato dopo un intenso tour di concerti, masterclass e interviste radiofoniche live.



La stagione concertistica Musicalis Daunia è realizzata con il contributo della Regione Puglia - “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Fabbrini.

L’ingresso all’evento è con abbonamento o biglietto acquistabile dalle ore 19 del giorno concerto al botteghino del Garibaldi.

L’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Amicidellamusicapaisiello di Facebook.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o l’indirizzo email info@musicalisdaunia.com.