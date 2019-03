Cremeria Letteraria celebra la Festa della Donna con l’attrice-scrittrice Claudia Conte

Venerdì 8 marzo alle 20,30 Cremeria Letteraria Presidio del Libro di Lucera, in occasione della Festa della Donna, ospiterà la giovane attrice e scrittrice Claudia Conte, che torna nella sua amata Puglia con due eventi eccezionali (a Lucera e a Castellaneta).

Reduce dalle riprese di Sogni, lo short movie che la vede protagonista accanto a Loretta Goggi e Francesco Montanari, Claudia Conte ha appena iniziato il tour della terza ristampa del suo romanzo “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male”, edito da Armando Curcio Editore.

L’autrice l’8 marzo sarà appunto a Lucera ospite di Cremeria Letteraria e il 9 marzo a Castellaneta nella Pinacoteca Rodolfo Valentino.

Claudia Conte è nata a Cassino nel 1992, ma nonostante la giovane età ha alle spalle tournée teatrali con testi classici, ha preso parte a fiction televisive, film per il cinema ed è spesso ospite nelle varie trasmissioni televisive. Questo terzo libro saggio-romanzo descrive l'eterna sfida tra il bene e il male della nostra società post-moderna, attraverso il dialogo tra tre donne che si confrontano e crescono insieme in un turbinio di sentimenti opposti tra loro, che vanno dagli estremi della gioia e della disperazione, passando per la malinconia e la serenità.

Conversa con l’autrice: Annaclaudia Bonghi

Info: 3273509326 – 3470850970