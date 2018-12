Musica e teatro con “Babbo Natale a Lucera. In biblioteca e al museo tra luci, eventi e sorprese”.

Continuano le sorprese con la rassegna “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese” che sta portando in città tantissimi turisti provenienti da ogni dove. Dopo l’inaugurazione della mostra “Le Cinquecentine del fondo De Nicastri” a cura del Comitato Civico della Biblioteca e dell’edizione speciale di “Migliorarsi a Piccoli Passi”, ancora eventi all’insegna della musica e del teatro, rivolti a piccoli e grandi. Venerdì 21 dicembre la Rizza Band farà “rizzare” le orecchie a tutti con un Christmas swing itinerante per le vie del centro storico della città. Per i bambini e le famiglie è in programma, sabato 22 dicembre alle ore 19 nel piazzale della Biblioteca comunale “R. Bonghi” lo spettacolo “Il quarto magio” di e con Marco Barbaro e Vito De Girolamo.

E anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con la musica per la vigilia! Lunedì 24 dicembre alle ore 18, sempre in Biblioteca, ci sarà il Concerto Gospel Italian Singers diretto dal maestro Francesco Finizio. Special guest di quest’anno sarà Emma O’Connor - nazionalità afro-british, proveniente da Bedford (UK) – che ha iniziato la sua carriera artistica in tenera età, circondata da una famiglia di cantanti. Dal papà pastore ha imparato l’arte del canto, in particolare quella del gospel. Dopo anni di studi e formazione è entrata a far parte del grande circuito dei singers, cantando al fianco di alcuni grandi della musica come Idris Elba, Mary Wilson (The Supreme), Joss Stone (Pop), Susan Boyle (Pop), Kirk Franklin (Gospel) Papa San (Gospel Reggae), Twinkie Clarke (Vangelo), Marvia Providence (Reggae Gospel). La sua voce, accompagnata dagli Italian Singers, avvolgerà i presenti in un’atmosfera magica. Un’atmosfera che abbraccia la città di Lucera e i suoi monumenti grazie alle case di Babbo Natale, allestite nel Museo Civico “G. Fiorelli” e nella Biblioteca comunale “R. Bonghi”, e al Lucera Light Festival.

Tutti i giorni fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare il suggestivo spettacolo di luci che rende omaggio alla storia e ai monumenti della città, vestendo a festa la Cattedrale e i palazzi di piazza Duomo, la Basilica-Santuario di San Francesco A. Fasani, la Biblioteca Comunale “R. Bonghi”, il Museo Civico “G. Fiorelli”, la Chiesa di San Domenico e vico Ciacianella. È possibile vedere anche i Mosaici Paleocristiani degli scavi di San Giusto, inaugurati il 9 dicembre scorso, e la mostra "Le Cinquecentine del fondo De Nicastri” (visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00. L’esposizione resterà aperta fino a giugno 2019). Il biglietto per “Babbo Natale a Lucera. In Biblioteca e al Museo tra luci, eventi e sorprese” è pari a 5 € e dà diritto anche all’ingresso gratuito a tutti i monumenti della città. Info e prenotazioni: 0881.522953 Orari di apertura Museo Civico “Fiorelli” e Biblioteca Comunale “R. Bonghi”: feriali 9.30/13.30 e 17.00/21.00 - festivi 10.30/13.30 e 17.30/22.30.

