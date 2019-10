"Gli altri", il romanzo d'esordio di Aisha Cerami alla Cremeria Letteraria

Mercoledì 30 ottobre alle 20,30 sarà ospite di Cremeria Letteraria Presidio del Libro l’autrice Aisha Cerami con il suo romanzo d’esordio “Gli altri” (Rizzoli), ambientato in un condominio dove apparentemente regna la concordia.

Il Roseto è infatti una palazzina circondata da siepi fiorite. I suoi abitanti si conoscono tutti, e non perdono occasione per incontrarsi e scambiarsi ricette, favori, segreti. È l’arrivo di una coppia di nuovi inquilini a mettere scompiglio nella comunità. Ma è proprio vero che prima degli stranieri non c’erano problemi? E se invece la loro presenza avesse portato a galla insofferenze e ipocrisie che fino a quel momento erano rimaste nascoste? Gli altri (Rizzoli) di Aisha Cerami è un racconto ironico sull’intolleranza che può esplodere perfino tra vicini di casa, ma è anche un’occasione per parlare dei problemi dell’Italia di oggi.

Aisha Cerami, figlia dello scrittore, sceneggiatore e commediografo Vincenzo Cerami e dell’attrice statunitense Mimsy Farmer, nasce e vive a Roma.

Da ragazza frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia, studiando violino, pianoforte e canto. È stata poi attrice di cinema, teatro e televisione. Ha esordito giovanissima con Giuseppe Bertolucci in Oggetti Smarriti. Ha lavorato, tra gli altri, con Albanese, Greenway, Nekrosius, Sutherland e Giannini. Ha cantato in molti spettacoli di Nicola Piovani, e in alcune delle colonne sonore del maestro. Ha tenuto, per il Sole24 ore, due rubriche di narrativa.

Cresciuta in mezzo alla musica e alle parole, ha fatto di questo la sua vita. Scrive da sempre. Ha recitato e cantato per molti anni.

Musicista, cantante, attrice, sceneggiatrice, nel 2019 ha vinto il David di Donatello con Nicola Piovani per la colonna sonora e canzone originale del film “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

Dialoga con l’autrice: Adelia Mazzeo. Letture a cura di Claudio Mione

Info: 3273509326 - 3470850970