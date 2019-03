Dalle donne di Leonardo alla Monaca di Monza: a San Severo l'evento "Luce sulle immagini"

L'Aps La Strada dei Sapori intende rendere omaggio alle donne con un evento intitolato “Luce Sulle Immagini. Dalle Donne di Leonardo alla Monaca di Monza”, in occasione del mese in cui ricorre la Giornata Internazionale della Donna, oltre che celebrarne il V Centenario della morte del maestro Leonardo da Vinci.

Sarà l’occasione per raccontare di “donne particolari” a cura delle due socie onorarie della associazione: la scrittrice Silvana del Carretto e la brillante filologa Carmen Antonacci. I partecipanti saranno proiettati in un tempo irripetibile, quello del’Umanesimo e del Rinascimento delle Arti, vera età dell’oro dell’umanità, attraverso delle piccole “gemme” legate al mondo del cibo e ai diversi aspetti socio-culturali a esso collegati.

Protagoniste della narrazione alcune figure particolari, quali quella di Suor Virginia, al secolo Marianna de Leyva, comunemente nota come l’indimenticabile, inquietante e romantica Suor Gertrude o Monaca di Monza de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, e alcune notissime donne dipinte dal Genio, figura-icona della storia dell’Umanità, Leonardo da Vinci, di cui quest’anno cade il V Centenario dalla morte avvenuta il 2 maggio 1519 nel castello di Cloux, o Clos-Lucé, presso Amboise, in Francia, luogo in cui trascorse gli ultimi anni della sua mirabile esistenza da “primo pittore, architetto e ingegnere del re Francesco I.

L’appuntamento è per il 22 marzo 2019 a partire dalle ore 18,30 presso la sede a San Severo in via S. Girolamo 12, in collaborazione con l’International INNER WHEEL C.A.R.F.-CLUB di San Severo, il Club per l’UNESCO di San Severo e l’Universum Academy Switzerland - Delegazione Regionale Puglia ed il patrocinio dal Comune di San Severo.

Al termine della serata seguirà un momento di convivialità con i presenti.