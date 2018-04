All'Unida di Biccari arriva il cantautore marchigiano Luca Orsini

Luca Orsini, cantautore marchigiano che ha pubblicato l'EP "L'ordine delle cose gambere" sarà il protagonista dell'Unida di Biccari il 13 Aprile. Video: Luca Orsini - Il Punch https://www.youtube.com/watch?v=yiqxBg2t9I4 Il titolo dell’EP rispecchia la attrazione, del cantautore marchigiano, per i crostacei e per il mondo sottomarino.

La figura del gambero inoltre, col suo modo peculiare di procedere, contiene una speciale analogia con l'idea di liberazione. Info - Luca Orsini Live all'Unida di Biccari: https://www.facebook.com/events/1485866828190415/

Dicono di Luca Osini “L’Ordine delle cose gambere” potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per una consacrazione che potrebbe arrivare da un momento all’altro per l’artista, magari, ricoprendo lo spazio vuoto che hanno lasciato i cantautori della scorsa decade ormai pronti ad essere sostituiti dalle nuove leve e dalle nuove idee. (Nel Muschio) “Freschezza, istinto, colore e una bella riscoperta di un cantautorato di qualità: ingredienti che si mescolano vistosi nel nuovo e.p. del bassista ascolano Luca Orsini che, in un certo senso, rottama la vecchia guardia dei soliti noti per ardire ad una nuova speranza” (Max Casali su Music Map)