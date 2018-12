‘Poubel’ a Foggia: il mago-clown-trasformista protagonista all’Altrocinema

La Federazione Anziani e Pensionati delle Acli di Capitanata, sindacato nuovo promosso dalle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), che opera su tutto il territorio nazionale per difendere e tutelare gli interessi e diritti delle persone anziane, migliorare e potenziare la politica del welfare, sotto l’aspetto legislativo, economico e sociale, adeguandolo alle nuove esigenze della popolazione anziana, in particolare dei non autosufficienti, bisognosi di maggiore aiuto ed assistenza, organizzano, in occasione del Santo Natale, una iniziativa teatrale, rivolta a nonni, famiglie e soprattutto bambini, che vedrà protagonista il mago-clown-trasformista LUCA LOMBARDO, in arte “POUBEL” , già noto al pubblico televisivo per le sue originali e poliedriche performance , Domenica 16 Dicembre, alle ore 10,00 presso l’Altrocinema di Via Duomo a Foggia.

Il prezzo, simbolico, degli inviti di partecipazione è di 1Euro e gli stessi sono disponibili, fino ad esaurimento posti, presso tutti i Circoli delle Acli ed a Foggia presso le sedi provinciali delle Acli di Via Rovelli 48, del Patronato Acli di Via della Repubblica 55, presso Parcocittà-Parco SanFelice, oppure presso la biglietteria dell’Altrocinema.

Ai bambini presenti, Babbo Natale consegnerà loro un piccolo regalo.