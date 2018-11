Luca Crovi a Foggia: alla Ubik arriva il "signore del giallo"

“Se sei un giallista e non ti ha mai intervistato Luca Crovi, non conti niente”. Lo scriveva una giornalista in un articolo di Repubblica di qualche anno fa, quando il Nostro non aveva ancora pubblicato un proprio romanzo. Già all’epoca, infatti, si parlava di lui come “il signore in giallo dell'editoria”, forte delle sue esperienze da conduttore radiofonico su Radio2, che lo hanno portato a intervistare il gotha del giallo italiano e straniero, da James Ellroy a Stephen King, passando per Andrea Camilleri e Luis Sepùlveda.

Con L’ombra del campione, pubblicato nella nuova e prestigiosa collana Rizzoli Noir, Luca Crovi passa dall’altra parte della barricata e propone il suo primo, vero romanzo “giallo”, protagonista della presentazione di domenica 11 novembre, alle ore 19, nello spazio live della libreria Ubik. A presentarlo, il lettore Claudio Sottile del gruppo A qualcuno piace… Giallo.