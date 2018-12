Festa all’Histoire con Luca Agnelli

Sabato 8 dicembre 2018 grande serata all’Histoire con il dj Luca Agnelli come special guest

Per info e Privè 328.9595266 Special Price 10€ con drink entro 1:00.

Luca Agnelli

Dalla Toscana (Italia), dj e produttore in continua evoluzione, è sempre alla ricerca di nuovi obiettivi e sfide, sperimentando percorsi insoliti e inventando linguaggi innovativi. Eclettico, creativo, curioso e coinvolgente, Luca ha uno stile unico che trasmette passione e adrenalina, sogni ed emozioni. Non è classifico il suo suono e non ha limiti precisi, ma è abbastanza facile percepire le radici domestiche con la techno contemporanea. Ha suonato in molti club importanti in Europa come Cocoricò (Riccione), Amnesia (Ibiza), Boothaus (Koln), Fabrique (Milano), Cocoon (Francoforte), Guendalina (Lecce), Spazio 900 (Roma), Privilege (Ibiza) , Tini (Livorno), Club Bahnhof (Köln), Magazzini Generali (Milano), All Time Clubbing (Bucarest), Cromie (Taranto), Goethebunker (Essen), Angels of Love (Napoli), City All (Barcellona), Sbloccato ( Palermo), Cavo Paradiso (Mykonos), With Love (Catania), Komplex 457 (Zurigo), Egg (Londra), Penelope (Madrid), Gazgolder (Mosca), Rashomon (Roma), Mad (Losanne) e molti altri. Luca è il fondatore di Etruria Beat records, l'etichetta ha rilasciato molti produttori internazionali come Electric Rescue, Andre Kronert, Oliver Deutchmann, Locked Groove, 2000 e One, Dj Emerson, Nikita Zabelin, Mattias Fridell, Bastiov, Arnaud Le Texier, Dast, dj Tennis, Dj Sodeyama, Kaiser, Nikita Zabelin, TWR72, Toms Due, Dana Ruh Reform, e altro ancora. Ha pubblicato musica per alcune importanti etichette come Soma, Drumcode, Planet Rhythm, Tip Top Audio, Safari, Be as One, Kaputt, Paranoid Dancer, Truesoul, Desolat, Four Twenty, MBF, oltre ovviamente per il suo beat Etruria. Nel maggio 2014 Luca Agnelli è stato scelto anche dai lettori di Dj Mag Italy per essere protagonista della cover story intitolata con una lunga intervista a lui dedicata all'interno della rivista.

Spazio 900 (Roma), Privilege (Ibiza) , Tini (Livorno), Club Bahnhof (Köln), Magazzini Generali (Milano), All Time Clubbing (Bucarest), Cromie (Taranto), Goethebunker (Essen), Angels of Love (Napoli), City All (Barcellona), Sbloccato ( Palermo), Cavo Paradiso (Mykonos), With Love (Catania), Komplex 457 (Zurigo), Egg (Londra), Penelope (Madrid), Gazgolder (Mosca), Rashomon (Roma), Mad (Losanne) e molti altri.

Luca è il fondatore di Etruria Beat records, l'etichetta ha rilasciato molti produttori internazionali come Electric Rescue, Andre Kronert, Oliver Deutchmann, Locked Groove, 2000 e One, Dj Emerson, Nikita Zabelin, Mattias Fridell, Bastiov, Arnaud Le Texier, Dast, dj Tennis, Dj Sodeyama, Kaiser, Nikita Zabelin, TWR72, Toms Due, Dana Ruh Reform, e altro ancora. Ha pubblicato musica per alcune importanti etichette come Soma, Drumcode, Planet Rhythm, Tip Top Audio, Safari, Be as One, Kaputt, Paranoid Dancer, Truesoul, Desolat, Four Twenty, MBF, oltre ovviamente per il suo beat Etruria. Nel maggio 2014 Luca Agnelli è stato scelto anche dai lettori di Dj Mag Italy per essere protagonista della cover story intitolata con una lunga intervista a lui dedicata all'interno della rivista.