Lo “Strike Up Sax Ensemble” al Carmine Vecchio

Sensibilità, ascolto, inclusione e disciplina i valori attorno a cui nasce il gruppo di giovani sassofonisti; dall’esperienza musicale tra i banchi della scuola media Leonardo Murialdo ai palcoscenici nazionali ed internazionali, restando ancorati ai propri valori costitutivi, si propongono di comunicare musicalmente ma anche dal punto di vista socio-relazionale ciò che può riconnetterci insieme al Buono, al Bello e al Vero. Si esibiranno, in un repertorio tra il classico ed il natalizio, presso la Chiesa del Carmine Vecchio di Foggia il prossimo 22 dicembre alle ore 19.30, all'interno della rassegna “Porte aperte al Carmine Vecchio”.



Per maggiori info:

Strike Up Facebook: https://www.facebook.com/StrikeUpSaxEnsemble

Strike Up YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCbdVbzfdND9Y6KppCvd-vjg