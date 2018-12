'Lo strano caso del Dr. Geo e Mr. Inquino': il rispetto dell'ambiente spiegato attraverso il teatro

Piccola Compagnia Impertinente presenta 'Lo strano caso del Dr Geo e Mr Inquino', spettacolo in programma sabato 8 e domenica 9 dicembre (primo spettacolo ore 17, secondo spettacolo alle 19)

Sole, Acqua, Vento e Gas sono i quattro migliori supereroi in circolazione. Salvano la Terra un giorno sì e l'altro pure, ma non riescono quasi mai a collaborare tra di loro. Un giorno ricevono una misteriosa lettera di invito al laboratorio del dottor Geo, il più famoso scienziato di ecologia. Sono stati convocati tutti e quattro con urgenza, ma al loro arrivo al laboratorio troveranno una sorpresa ad attenderli...

Il malvagio Mr. Inquino è deciso a sporcare e contaminare il pianeta e solo i nostri eroi, con l'aiuto dei bambini, possono fermarlo. Attraverso questo spettacolo-gioco interattivo i bambini verranno coinvolti in una serie di prove che avranno lo scopo di far comprendere loro l'importanza del rispetto per l'ambiente e della sua tutela. Info e/o prenotazioni 320.6212489 - 0881.1961158 consigliato dai 4 anni in su.



PER INFO E/O PRENOTAZIONI

info@piccolacompagniaimpertinente.com

320.62.12.489//0881.196.11.58