I Fii de nicuno live a La Traccia Nascosta

Questo Duo Acustico nasce alle pendici dei colli Lanuvini, alle porte di Roma.Trovati in una vigna sotto due grappoli d’uva furono allevati da una famiglia di agricoltori con la passione per la cantina.



Crebbero bene nelle taverne Lanuvine, appassionati dalle note già dalla seconda elementare, divennero presto dei musicisti sgangherati, con la voglia di far festa.