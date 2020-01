Bonnie Li live a La traccia nascosta: serata dark pop a Manfredonia

Bonnie Li, cantante francese dark-pop di Berlino è "un'esperienza cinematografica multilingue", cantando in inglese, cinese mandarino e francese.

Cresciuta in Cina, Bonnie ha un acuto senso del modo in cui il mondo considera le donne e la femminilità, l'argomento è ampiamente sviluppato durante le sue canzoni. Quando si esibisce dal vivo, si trasforma in una hostess che porta i suoi Passeggeri in un viaggio affascinante ed elettrizzante, assediando le masse con loop vocali ipnotici, pianoforti malinconici mescolati con potenti linee di basso e ritmi glitch hop.



Ingresso LIBERO riservato ai soli soci;

Quota socio Ordinario € 5,00

Quota socio Onorario (Gold) € 60,00