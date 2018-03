Lineaverde porta 'Libando' su Rai Uno: a Foggia una puntata sul cibo di strada

Domani mattina, a partire dalle ore 9.30, le telecamere della nota trasmissione televisiva “Lineaverde va in città”, di Rai Uno, condotta da Marcello Masi e Chiara Giallonardo, in collaborazione con Federica De Denaro, saranno a Foggia per registrare una puntata speciale interamente dedicata al cibo di strada nella nostra città.

In collaborazione con l’evento 'Libando, viaggiare mangiando' si visiteranno quattro delle più importanti botteghe di Foggia. A guidare il conduttore Marcello Masi, nel percorso del gusto e tra i meravigliosi vicoli del centro storico, sarà Ester Fracasso, organizzatrice ed ideatrice di Libando.

La puntata speciale sarà poi trasmessa, sabato 17 marzo, in onda a partire dalle ore 12.20 su Rai Uno. “Si tratta di una importantissima opportunità per valorizzare le nostre eccellenze in ambito nazionale” – ha evidenziato Ester Fracasso che insieme a Maria Pia Liquori, ha ideato l’evento dedicato al cibo di strada, divenuto ormai uno degli appuntamenti più attesi della primavera foggiana.

L’appuntamento è dunque fissato per domattina a partire dalle ore 9.30 in Via Arpi.