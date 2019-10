Linda May Han Oh e il suo contrabbasso aprono l'edizione 'autumn-winter' del Giordano in Jazz

Riparte il Giordano in Jazz, con l'edizione Autunno-Inverno che vedrà la presenza di leggende della musica internazionale e giovani talenti.

Ad aprire le danze sarà Linda May Han Oh, bassista e controbassista australiana, ma di origini cinesi, che malgrado la giovane età vanta già collaborazioni con artisti di fama mondiale come Slide Hampton, T. S. Monk, Nathan Davis, George Kabler, James Morrison fino al grande Pat Metheny.

L'artista salirà sul palco del Teatro Giordano domenica 20 ottobre. Biglietti disponibili su Vivaticket Italia a partire dal 10 ottobre.