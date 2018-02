Lina Sastri raddoppia gli ‘Appunti di viaggio’: due appuntamenti al Teatro del Fuoco

Ancora una conferma di successo e gradimento per la rassegna “Foggia a Teatro” che si appresta a celebrare il suo sesto appuntamento in maniera speciale, anzi doppio, grazie alla grande richiesta che ha fatto scaturire una recita straordinaria. Lo spettacolo di Lina Sastri in programma venerdì 2 marzo vivrà un’anticipazione fissata per il giorno prima, giovedì 1° marzo, sempre al Teatro del Fuoco di Foggia dove l’attrice partenopea porterà in scena i suoi “Appunti di viaggio”.

Si tratta di una recita che sta facendo il giro d’Italia, con grande apprezzamento di pubblico e critica, e non potrebbe essere altrimenti visto che presenterà una cronologia di elementi, tra teatro, musica, poesia e cinema, che compongono il suo percorso artistico e umano come un puzzle.

Non a caso in questa occasione Lina Sastri è regista, autrice e protagonista, riportando in vita Eduardo, Anna Magnani, Pino Daniele, ma anche persone sconosciute e dimenticate, la Napoli del passato e del presente, e tutto quello che caratterizza e circonda la città, i suoi umori, le tendenze, le speranze e le aspirazioni.

Sulla scena è sostenuta da una formazione musicale di grande prestigio che le permette di cantare brani splendidi della tradizione napoletana, è accompagnata da immagini che ripercorrono la sua carriera, mentre dietro di lei domina una scultura di un Pulcinella scolpito da Alessandro Kokocinski, compagno della Sastri scomparso di recente.

Un’autobiografia in musica e parole, quindi, che coincide con il viaggio della sua vita, mai uguale e se stesso ma sempre nuovo.

Informazioni

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it