"Il caso Coco Chanel, l'insopportabile genio", la psichiatra Liliana Dell'Osso presenta il suo libro alla Ubik

Sabato 9 Novembre 2019 alle ore 19.30 presso la Libreria Ubik di Foggia verrà presentato il libro "Il caso Coco Chanel – l'insopportabile genio". All'incontro sarà presente una delle autrici del testo, professoressa Liliana Dell'Osso, Ordinario di Psichiatria presso l'Universita' di Pisa, Presidente del Collegio dei professori ordinari di Psichiatria e membro del Comitato Nazionale "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza".



L'INCONTRO - A moderare la conversazione ci saranno il Prof. Antonello Bellomo, Direttore Cattedra Psichiatria e SPDC Università di Foggia e il dott. Pierluigi Ciritella Direttore de Il Ruolo Terapeutico - Scuola di Formazione Psicoanalitica- sede di Foggia.

IL LIBRO - Dicono di lei che abbia liberato le donne dai corpetti, aprendo loro la via di un'epoca nuova. Chi la conosceva la definiva ''insopportabile'', bizzarra, a volte persino crudele. Idolo androgino dall'irresistibile carisma, icona contemporanea di stile ed eleganza, fece dei suoi amanti le sue muse e dei maggiori artisti del Novecento i suoi protetti. Molti hanno riconosciuto la sua indubbia genialità, pochi hanno compreso appieno la sua opera e forse nessuno l'ha capita in quanto donna. Capace di esprimere originalità ed energia senza precedenti, ancora oggi la sua esistenza rimane un mistero abilmente dissimulato. Dunque, chi è davvero Coco Chanel? Questo libro, nato dalla collaborazione intensa e paziente tra due psichiatre e uno storico della scienza, ricostruisce la psicobiografia di Gabrielle Bonheur Chanel, raccontando il vissuto della stilista e la crescente dissonanza fra la sua dimensione pubblica e quella privata. Approfondisce il nesso fra sintomatologia psichiatrica e creatività in una forma divulgativa e accessibile, ma di grande rilevanza scientifica.

IL RUOLO TERAPEUTICO - L'iniziativa è organizzata dalla Scuola di Formazione Psicoanalitica - Il Ruolo Terapeutico - sede di Foggia, attiva nel capoluogo dauno dal settembre del 2016 e rivolta a laureati in psicologia e in medicina iscritti (o in via di iscrizione) ai rispettivi Ordini Professionali. Oltre ai futuri psicoterapeuti, inoltre, il Ruolo di Foggia propone da anni la discussione in gruppo di casi clinici e organizza seminari su tematiche attuali e scottanti nelle trasformazioni sociali contemporanee, corsi e approfondimenti culturali, momenti di riflessione aperti al pubblico, “Un libro sul lettino”, in partnership con la libreria Ubik di Foggia, oltre a momenti formativi per gli operatori delle relazioni di aiuto desiderosi di formarsi nella competenza relazionale: insegnanti, educatori, logopedisti, assistenti sociali.