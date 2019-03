"Life" a Foggia: al Teatro del Fuoco la nuova produzione del Joy Music Project

L'amore di una madre, un ragazzo che si affaccia alla vita affrontando i conflitti tipici della sua età e tutti i disagi che comporta, le devianze giovanili, le passioni che ti salvano: in una parola "LIFE". È la nuova produzione originale e tutta made in Puglia del Joy Music Project, la formazione dell'Aps Arte Fa Re, associazione che tre anni fa ha dato vita al gruppo costituito da coro e band. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 29 marzo al Teatro del Fuoco di vico Cutino a Foggia (ingresso ore 20.30, sipario ore 21).

Non è un musical , è un format innovativo perché interamente live, ovvero tutto suonato dal vivo: un gruppo di cantattori e musicisti accompagnerà il pubblico in una storia delicata. Canto, ballo e recitazione sono gli ingredienti di una narrazione musicata. La regia è affidata a Michele Savoia, attore e cantante di Fasano che si occupa anche della drammaturgia e dei movimenti scenici. Ha collaborato con attrici del calibro di Ornella Muti e Anna Mazzamauro e attualmente è impegnato in tournée con il musical Kinky Boots di Cyndi Lauper nel ruolo di uno dei protagonisti. Il resto del cast e del team creativo è tutto foggiano. Gli arrangiamenti sono firmati da Antonio Torella, compositore di San Nicandro Garganico, uno dei musicisti del musical del momento "We will rock you", in tournée in tutta Italia. L'orchestrazione è curata da Stefano Capasso e alla direzione e coordinamento artistico ci sono due pilastri del progetto, Ylenia Albanese e Valentina Delle Fave. La ricerca e la scelta attenta di brani sia inediti che editi di artisti internazionali come Michael Jackson, Freddie Mercury, Leonard Cohen, John Lennon e David Bowie rende lo spettacolo armonioso e coinvolgente.

I brani saranno eseguiti dal vivo da un ensemble di 19 elementi, validi solisti, coro e band. Sul palco Ylenia Albanese, Clelia Altieri, Sandra De Vito (Soprani); Annalisa Berardi, Daniela Mainiero, Barbara Santeusanio (Mezzo soprani); Anna Laura Pagliara, Maria Pina Russo, Federica Saurino, Consiglia Tricarico, Lena Virgilio (Contralti); Luca Delli Carri, Antonio Pio Ruggiero, Cristiano Russo (Tenori), Carlo Giuseppe Monaco (Basso), con la partecipazione del piccolo Fabio Maffei. Agli strumenti ci sono Valentina Delle Fave (Piano), Luigi Pagliara (Chitarra), Torindo Colangione (Basso), Antonio Cicoria (Batteria). La formazione si avvale di un tecnico audio di comprovata esperienza, Marco Maffei, e alle luci c'è Luigi Sassanelli.

Arte Fa Re è un’associazione di promozione sociale culturale che si occupa di arte in tutte le sue forme (musica, teatro, disegno, pittura, ecc.) per bambini ed adulti. L’associazione è formata da un'equipe di professionisti, provenienti tutti da accademie. Da un workshop per coristi nel 2016 è nata la formazione musicale denominata Joy Music Project. Da quando ha mosso i primi passi, il gruppo si è concentrato particolarmente sui temi sociali, abbracciando i più disparati generi musicali, riuscendo ad incontrare così un po' tutti i gusti del pubblico. La gioia di esprimere attraverso il canto la passione per la musica ispira il nome del progetto ed è la filosofia del gruppo.

Lo spettacolo, promosso dall'Associazione di promozione sociale Arte Fa Re, è patrocinato dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Foggia che ne hanno riconosciuto la valenza culturale. Si accede per invito.

Per informazioni rivolgersi a: Arte Fa Re, via Guerrieri 38 Foggia (Cell. 3391327735 - 3208260418; e-mail: artefareaps@hotmail.it)