'Ma brillavano le stelle', il libro di Raffaele Ieffa

Alle 18 di lunedì 4 giugno, in via Zingarelii 10, sarà presentato il libro di Raffaele Ieffa 'Ma brillavano le stelle' (Edizioni del Rosone). Un originale documento di memoria storica, questa pubblicazione, che fa riemergere, sia pure con invenzioni e finzioni che sono proprie della letteratura, la realtà di un piccolo paese del Sud, a cavallo degli anni 50 del secolo breve, tra i ricordi dell’epoca fascista da poco trascorsa e gli albori del miracolo economico. Brevi racconti, che scandagliano quella piccola comunità nelle pieghe più intime e riposte, rivelandone i sogni, le ansie, le suggestioni. Presentano il libro Falina Marasca, per l’editrice, e il pubblicista Duilio Paiano.