Ecco 'Libeccio', il viaggio di un esule diventa uno spettacolo con il teatro danza della OrEx Dance Tribe

Il tema degli sbarchi di profughi e dei salvataggi in mare è al centro dello spettacolo di Teatro Danza 'Libeccio', a cura della OrEx Dance Tribe, in programma il prossimo venerdì 12 luglio, al Piccolo Teatro Impertinente di Foggia.

Partendo da leggende e storie di vecchi marinai, la OrEx Dance Tribe ricostruisce l’immaginario legato al mare, annodando vecchi racconti e recenti avvenimenti di cronaca. “Uno spettacolo che, in un mondo giusto, non avrebbe ragione di esistere”, spiega la compagnia ideatrice. Di fatto, la messa in scena segue il viaggio di un esule, dall’Africa all’Italia, attraverso il deserto e poi il Mediterraneo, e con lui incrocia i vecchi mostri annidati nel mare: gli stessi che si nascondono negli abissi profondi delle nostre paure più ancestrali. L'evento è organizzato in collaborazione con il CSV Foggia. Ingresso ore 20:30, sipario ore 21:00. Prenotazione obbligatoria.