Fissate le date di Libando, il festival del cibo di strada che ha trasformato Foggia nella culla dei sapori

Dal 3 al 5 maggio 2019 tornerà a Foggia “Libando, viaggiare mangiando”, l’evento che invita a riscoprire il cibo di strada e che quest’anno ruoterà intorno al tema “Cibo e Riciclo”, promosso dal Comune di Foggia, assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Di terra di mare, l'impresa creativa Red Hot, Asernet, Streetfood Italia e con il patrocinio di Regione Puglia, Puglia Promozione, Federturismo Confindustria e Symbola.

La 6^ edizione del festival sarà presentata, come sempre, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano in programma dal 10 al 12 febbraio 2019 nel quartiere espositivo di Fieramilanocity. Lunedì 11 febbraio alle 11 nello Stand di PugliaPromozione/Regione Puglia (ubicato nel Padiglione 3, stand C41 C45 | G30 G36) si parlerà delle novità di “Libando, viaggiare mangiando”, a partire dal tema di questa edizione che sarà “Cibo e Riciclo”.

A raccontare l’evento saranno: l'assessore alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani, il dirigente del Comune di Foggia Carlo Dicesare, il presidente di Streetfood Italia Massimiliano Ricciarini, le ideatrici dell’evento Ester Fracasso e Maria Pia Liguori. Special guest saranno Andrea e Valentina Pietrocola, blogger de La Cucina del Fuorisede, che già durante l’edizione 2018 si sono occupati dei social facendo registrare numeri da capogiro: 100mila impression, 3mila new followers, 50mila interazioni, 10mila condivisioni, 2mila foto e video.

L’edizione 2018 di “Libando, viaggiare mangiando” ha trasformato Foggia in una culla capace di accogliere non solo sapori ma soprattutto storie e ricordi. Quelli tramandati dalle donne attraverso ingredienti, piatti e riti legati alla “Cucina Madre”. «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale.

Dal 2014 ad oggi la manifestazione è cresciuta portando all’attenzione di un vasto pubblico temi importanti e quest’anno si continuerà in questa direzione con “Cibo e Riciclo”», dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Foggia Anna Paola Giuliani. «Il festival continua a crescere facendo registrare numeri importanti che ci spingono a pensare ad un’offerta di eventi collegati a Libando, sempre nuovi e capaci di attrarre in città turisti provenienti da ogni dove» sottolinea il dirigente del Comune di Foggia Carlo Dicesare. Non resta che attendere la presentazione alla Bit per conoscere le novità della 6^ edizione di “Libando, viaggiare mangiando”. www.facebook.com/libando - www.libando.com