Libando: cambio di location è al momento solo una ipotesi

Con riferimento al cambio di location per la V edizione dell’evento “” (dal centro storico alle piazze della città) l’assessore comunale alla Cultura,, precisa: "L’idea che l’edizione 2018 della manifestazione possa estendersi anche a parti della città precedentemente non coinvolte dall’iniziativa è al momento esclusivamente una ipotesi di lavoro, soprattutto con riferimento al rispetto delle recenti norme che disciplinano la sicurezza degli eventi pubblici. Ogni eventuale cambiamento, che non è stato ancora deciso in via ufficiale, è oggetto di una riflessione che si sta sviluppando in queste ore, con il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti a vario titolo interessati alla buona riuscita dell’iniziativa, e che vedrà la partecipazione attiva ed il contributo fondamentale della Prefettura e delle organizzazioni di categoria del settore del commercio, il cui ruolo resta centrale per l’organizzazione di un evento che ha fatto registrare nel passato numeri straordinariamente significativi, diventando un appuntamento conosciuto, apprezzato ed invidiato oltre i confini provinciali e regionali».