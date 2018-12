Libando e TEDxFoggia, la scintilla è scoccata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

È scoccata una scintilla tra “Libando, viaggiare mangiando” e TEDxFoggia. Venerdì 14 dicembre andrà in scena, al Teatro “U. Giordano”, la seconda edizione del TEDxFoggia il cui tema è il momento della “scintilla”, l’attimo esatto in cui le cose succedono, che gli organizzatori hanno racchiuso nello slogan “SPARK! Esplosione di idee”. In occasione della TEDxNight in programma a partire dalle 22.00 nella Sala Fedora - a conclusione della conferenza che avrà inizio alle 15.30 - ci sarà un buffet a cura di “Libando, viaggiare mangiando”, l’evento organizzato dal Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Di terra di mare, Red Hot e Streetfood Italia, che invita a riscoprire il cibo di strada, da sempre parte delle tradizioni del nostro Paese. Da cinque anni “Libando” porta nel centro storico di Foggia non solo cibo ma anche street art, presentazioni di libri, tavole rotonde con ospiti illustri, letture e spettacoli a tema, oltre che occasioni di incontro e condivisione.

«Libando ha accettato di buon grado di partecipare ad un evento di punta come TEDxFoggia per far conoscere prodotti di alta qualità del nostro territorio», affermano le organizzatrici di “Libando” Ester Fracasso e Maria Pia Liguori, convinte che per vincere sia fondamentale fare rete. E nelle partnership crede fermamente anche Beppe Di Brisco, organizzatore del TEDxFoggia, che dichiara: «sono molto felice di questa prima collaborazione con Libando che sarà sicuramente l’inizio di un lungo percorso condiviso, anche perché penso ci sia un filo rosso che unisce temi come il food, la tecnologia e l’innovazione».

Durante la serata sarà possibile degustare prodotti che rappresentano l’eccellenza del territorio di Capitanata. Nello specifico saranno presenti: Le Antiche Sere di Nazario Biscotti, Fulgaro panificatori di Pascal Barbato, Mio padre è un albero di Lidia Antonacci, Caseificio Iadarola di Ilenia Diana, Dentro al Vicolo di Umberto Mastroluca, Onlyfood di Pietro del Gaudio, Salumificio Fattibene di Saverio Fattibene, Sale in Zucca di Mauro Mennitti e Attilio Figurelli, Consorzio di tutela dell'arancia del Gargano IGP e del limone femminiello del Gargano IGP. Anche per questo evento Libando, come fa da tre anni a questa parte, ha scelto la strada del plastic-free sostituendo l’utilizzo della plastica con materiali biodegradabili. La TEDxNight sarà il momento per confrontarsi con i relatori e scambiare idee, in attesa di “Libando a Natale” in programma dal 22 al 24 dicembre in piazza Cesare Battisti. Per info e ticket visita il sito web: www.tedxfoggia.com I biglietti di tipo Sostenitore, Gold e Silver includono la TEDxNight, un momento di festa e networking che seguirà alla conferenza con apericena e musica live.