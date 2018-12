Torna il rito di “Libando a Natale” che cresce di anno in anno e si tinge di “verde”.

Dal 22 al 24 dicembre torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento con “Libando a Natale”, evento promosso dall'Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Foggia in collaborazione con l’associazione Di terra di mare e con l'impresa creativa Red Hot. La manifestazione si tinge sempre più di verde perché gli organizzatori, come accade da tre anni a questa parte, hanno scelto la strada del plastic-free sostituendo l’utilizzo della plastica con materiali biodegradabili. “Libando a Natale” all’insegna del rispetto per l’ambiente, per dimostrare che è possibile fare a meno della plastica monouso, evitando non solo di contribuire ad inquinare ma soprattutto sensibilizzando all’uso consapevole delle risorse. Questo perché “Libando” non è solo cibo di strada ma è sempre più un contenitore che veicola messaggi culturali e sociali, con uno sguardo sempre attento al territorio e alle tradizioni. In Puglia, in particolare nella provincia di Foggia, il Natale è da sempre legato a riti gastronomici. Uno fra tutti è quello della Vigilia che è entrato a far parte della cultura popolare. Nel capoluogo dauno, infatti, è consuetudine che il 24 dicembre si pranzi in strada, gustando pettole e fritti vari, acquistando gli ultimi regali per poi rientrare a casa nel tardo pomeriggio in vista del cenone.

Un rito che “Libando a Natale”, la versione ridotta di “Libando, viaggiare mangiando” pensata ad hoc per questo particolare periodo dell’anno, sposa in pieno e addirittura spalma su più giorni, creando occasioni di incontro, scoperta e condivisione. L’appuntamento per andare alla scoperta di profumi, sapori e cibi profondamente legati al territorio, quest’anno coinvolgerà due piazze di Foggia: piazza Cesare Battisti e piazza Purgatorio. Perché l’evento cresce di anno in anno, attirando l’attenzione non solo del pubblico ma anche dei produttori. Ben ventitre le postazioni presenti che porteranno in centro un’offerta variegata per allietare i palati di tutti. Immancabili scagliozzi e pettole, simbolo assoluto della Vigilia a Foggia, seguiti da fritti di verdure e di pesce e da carpacci di baccalà, polpo e frutti di mare e panini per tutti i gusti, sia di terra che di mare. Per i più golosi non mancheranno panettone artigianale, panini e pettole dolci. Il tutto da accompagnare con birra, vino o bollicine. Tante le sorprese in programma, con momenti di intrattenimento e performance di artisti, perché “Libando” unisce lo street food allo spettacolo. E quest’anno “Libando a Natale” sarà ancora più social perché a seguire l’evento ci saranno Andrea e Valentina Pietrocola de La cucina del fuorisede. Domenica 23 dicembre, a partire dalle 18, si uniranno a loro Mariagrazia Cericola, William Esposito (Nel Cassetto della Cucina) e Mariella Fragassi, per assaporare i menu offerti dai truck e raccontare su Instagram, tra una storia e l'altra, l'atmosfera di “Libando a Natale”.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento, a cura di LSB Produzioni, sulla pagina facebook livestreamingproduction (https://www.facebook.com/livestreamingproduction). “Libando a Natale” sarà in piazza Cesare Battista a Foggia dal 22 al 24 dicembre, dalle 11.00 alle 24.00, ad eccezione del 24 dicembre, giorno in cui gli stand chiuderanno alle 18.00. L’inaugurazione ufficiale di “Libando a Natale”, in presenza del sindaco Franco Landella e dell’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani si terrà sabato 22 dicembre alle ore 18.30 in piazza Cesare Battisti. «Libando è un appuntamento atteso e importante per la città, perché promuove lo “street food”, aspetto rilevante della gastronomia italiana e internazionale, ma anche perché contribuisce ad animare le strade e gli spazi urbani del capoluogo e a rendere più suggestiva l'atmosfera di Foggia, soprattutto a Natale. L'attenzione per la sostenibilità ambientale e per le tipicità sono espressione di una sensibilità che l'Amministrazione e gli organizzatori hanno sempre dimostrato e che devono rimanere caratteristiche qualificanti per un evento che merita di restare momento qualificante per il cartellone di manifestazioni periodiche che il Comune di Foggia propone ai cittadini e ai visitatori», afferma il sindaco di Foggia Franco Landella. https://www.facebook.com/libando/

