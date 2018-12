“Libando a Natale” conquista tutti con numeri da capogiro nelle piazze e sui social

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Numeri da capogiro non solo nelle piazze ma anche sui social per la quarta edizione di “Libando a Natale” svoltasi a Foggia dal 22 al 24 dicembre e promossa dall'Amministrazione comunale per il tramite dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Foggia in collaborazione con l’associazione Di terra di mare e con l'impresa creativa Red Hot. 20mila persone raggiunte su facebook e circa 10mila interazioni. Su instagram una media di 15 mila contatti al giorno, 100 stories condivise e 100mila impression. A raccontare sui social “Libando a Natale” sono stati Andrea e Valentina Pietrocola de La cucina del fuorisede, accompagnati dai foodblogger Mariagrazia Cericola, William Esposito (Nel Cassetto della Cucina) e Mariella Fragassi.

L’evento, che continua a crescere a vista d’occhio, ha coinvolto piazza Cesare Battisti e piazza Purgatorio, portando in città tantissima gente. Le ventitre postazioni di produttori sono state prese d’assalto, in modo particolare il giorno della vigilia di Natale che, da tradizione, a Foggia si trascorre in strada per acquistare gli ultimi regali, scambiare gli auguri, incontrare amici e mangiare le pettole. Presenti nelle piazze: Sherwood Chiosco Biker’s, vincitore dell’Oscar del cibo di strada e testimonial dei prodotti tipici della capitanata a Milano, famoso per i panini con porchetta, salsiccia e paccanelli foggiani; Barbacar, l’auto barbecue che attira sempre tanti curiosi; Hamburgeria Gourmet il cui slogan recita “non avrai altro hamburger all’infuori di me”; Mareria con i panini che portano il mare in città; Sweetlab con tante sorprese, dolci e salate; Wanted Pub e Pasticceria De Giorgis; I Due Terroni, Salvo Russo e Tommaso Perrucci di Cerignola, dalle forti radici e dai gusti intensi; Calamarando, fishbar di Manfredonia, che ha proposto la scelta fra #PuntaRossa e #Vignanotica; Unida Mondidauni pub di Biccari nato dalla passione di tre giovani imprenditori e Oleificio Roccia di Ascoli Satriano; il Birrificio del Vico di Casalnuovo di Napoli e Black Sheep di Silvi. Si sono presentati in accoppiata Agrigelo & Birrificio Ebers, Cactus in Fiore & Birrificio Gargantuà, Timless & Papone 2.0.

A scendere in strada proponendo menù rivisitati in chiave street food anche la Pizzeria del Parco e i ristoranti Terra Arsa di Foggia e Novecento di Castellana Grotte. E anche quest’anno non sono mancate le sorprese, con momenti di intrattenimento e spettacolo. La ballerina Roberta Leo ha portato in strada un bellissimo esempio di urban ballet danzando sulle note dello Schiaccianoci, non sono mancate performance particolari come lo spettacolo di fuoco a cura di Rukola e quella di Angelo Cavallo che ha interpretato brani di Matteo Salvatore. «Siamo felici perché Libando a Natale è ormai un successo. A questa città, che vive momenti difficili, vogliamo regalare un Natale eccezionale», ha affermato il sindaco di Foggia Franco Landella in occasione del taglio del nastro svoltosi sabato 22 dicembre alle ore 18.30 in piazza Cesare Battisti, che ha aggiunto: «Foggia devi tornare a sorridere, noi ci crediamo, credeteci anche voi».

