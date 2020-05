Cinema e impegno sociale: al 'Pacinotti' lezioni online con il regista foggiano Lorenzo Sepalone

Durante l’attuale emergenza sanitaria, l’Istituto Pacinotti di Foggia, con la collaborazione dell’associazione Impegno Donna, sta offrendo agli alunni la possibilità di seguire un laboratorio di cinema on line. Dietro la cattedra virtuale, a condurre le lezioni, c’è il pluripremiato regista foggiano Lorenzo Sepalone.

L’iniziativa fa parte del progetto “Stereotipando”, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ed organizzato dall’associazione Impegno Donna di Foggia. Il progetto si pone l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere che influenzano i nostri comportamenti in maniera negativa e costrittiva. “Stereotipando” mira a rendere i giovani consapevoli e responsabili, quindi cittadini attivi, ideatori di nuovi stili di vita, promuovendo una relazione tra uomo e donna basata sul rispetto reciproco.



Il laboratorio audiovisivo nasce dalla collaborazione tra il centro antiviolenza diretto dalla Dottoressa Franca Dente, l’Istituto Pacinotti di Foggia, la docente Eleonora Benvenuto e il regista cinematografico Lorenzo Sepalone, reduce dal successo del cortometraggio “Ieri e Domani”, vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero. Il corso permette agli studenti di acquisire abilità multimediali e di approfondire la propria conoscenza sul mondo del cinema attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche. Infatti, nella parte finale del laboratorio, gli alunni parteciperanno alla realizzazione di un video di comunicazione sociale, diretto da Sepalone, contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di genere. Gli studenti, guidati da una troupe di professionisti, prenderanno parte alle riprese dello spot mettendo in pratica le tecniche apprese durante il corso. Il video sarà diffuso sul web entro la fine dell’anno.