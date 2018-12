Un tuffo nella storia, a Carapelle la tradizione delle "pettole" diventa lezione

Il 7 dicembre, nel plesso di via Matteotti dell’Istituto Comprensivo di Carapelle, lo spirito natalizio ha avvolto insegnanti e alunni con i suoi profumi, le sue storie e tradizioni. Le insegnanti delle quattro classi prime della Primaria - Tancredi, Aghilar, Palumbo, Tarateta, Schiavulli, Maselli, De Finis e Dell’Oglio - hanno fatto rivivere agli alunni emozioni del passato e così una mattinata scolastica è diventata un tuffo nella storia e nella tradizione di Carapelle.

Dopo aver ascoltato la leggenda delle “pettole”, gli alunni hanno degustato quelle dei genitori, arrivate calde calde. Erano presenti la Dirigente Antonia Cavallone, che ha spiegato ai bambini l’importanza delle tradizioni a scuola e si è complimentata con loro per l’entusiasmo che ci hanno messo nel cantare, recitare poesie dedicate alla S.S. Maria Vergine Immacolata per la ricorrenza dell’8 dicembre.

Insegnanti ed alunni hanno preparato rose rosse da offrire alla S.S. Vergine che per l’occasione della sua festa sono state portate nella chiesa di San Giuseppe.

In un secondo momento, la Preside si è recata presso la Scuola dell’infanzia di via Fiume, dove i bambini più piccoli hanno allestito un presepe e preparato addobbi per l’albero di Natale sul tema del “Piccolo Principe” (che già da settembre fa da sfondo integratore a tutta la progettazione didattica dell’anno in corso).

Anche all’Infanzia la Preside Cavallone ha elogiato bambini ed insegnanti per bravura ed entusiasmo. Un particolare ringraziamento è andato ai genitori che si prodigano sempre per tutte le manifestazioni con la loro presenza e collaborazione.