Level 42 a Foggia: un'altra grande esclusiva nazionale al Giordano in Jazz

Ancora un'altra grande esclusiva per il Giordano in Jazz. Mercoledì 28 novembre, sarà infatti la volta di una delle band internazionali più raffinate e amate: i LEVEL 42.

Capitanata da Mark King, la straordinaria formazione pop/ jazz britannica sarà a Foggia - nella sua unica data italiana - per presentare, sul palco del Teatro Giordano, il suo ultimo lavoro “Eternity”, oltre ai grandi classici come “Lessons in love”, “Running in the family” e “Something about you”, canzoni che hanno ispirato un’intera generazione di musicisti per l’innovativo groove e per le splendide melodie.