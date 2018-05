L’importanza della lettura, sin da quando il bambino è nella pancia: alla Rio Bo incontro per mamme e papà in attesa

Un imperdibile e originale appuntamento per le mamme e i papà in attesa alla Libreria Rio Bo a Foggia (via Matteotti 74) il 19 maggio. Dalle ore 17,30, infatti, avrà inizio ‘Letture al pancione’, un incontro pensato proprio per i futuri genitori e mirato a promuovere l'importanza della lettura in famiglia ad alta voce a partire addirittura da quando il bambino è ancora nella pancia della mamma.

Ne parleranno Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca Ragazzi della Provinciale di Foggia, Rossella Caso, Ricercatrice di Pedagogia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia e l'ostetrica Viviana Lobuono, da sempre sostenitrice della “lettura in pancia”.

Saranno inoltre presenti Barbara Vaglio e Luciana Zampì che presenteranno le loro meravigliose camicie da notte premaman Zazi. E, ancora, letture, filastrocche e una scontistica del 15% sui libri dedicati alla lettura al pancione.

L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione al n. 0881.022509 o sulla pagina FB della Libreria.