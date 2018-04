A Foggia un percorso di letture per uno psychological-thriller tutto italiano

La libreria Giunti di Foggia in occasione della Festa mondiale del libro, evento patrocinato dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale, organizza domenica 22 aprile, una lettura recitata presso il centro commerciale GrandApulia.

Un omaggio letterario dedicato ai lettori e alle lettrici di Foggia e provincia che hanno dimostrato un grande interesse per il libro 'Una ragazza affidabile di Silena Santoni, novità della casa editrice Giunti.'

L'evento si terrà nella piazza centrale del centro commerciale dove Michele Correra, attore della Piccola Compagnia Impertinente di Foggia, leggerà e interpreterà alcuni capitoli del libro.

Una ragazza affidabile è un romanzo che affronta uno dei temi narrativi più antichi della storia umana: la conflittualità tra due sorelle, Agnese e Micaela, dal carattere e dalle vite opposti. Il loro viaggio nel passato tra ricordi, scontri e nostalgie, poco alla volta, inesorabilmente, si trasforma in qualcosa d'altro e di molto più inquietante. Non solo gli affetti familiari ma anche un’altra preoccupazione presente interviene a caricare la narrazione di pathos: le due figlie di Agnese, partite in vacanza da sole, sono irraggiungibili e non danno più notizie …

Un romanzo che intreccia passato e presente in un finale che ha la capacità di sconvolgere totalmente le aspettative del lettore.



Vi aspettiamo questa domenica 22 aprile, dalle 17:00 alle 18:00, presso il Centro commerciale GrandApulia.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti coloro che da un libro vogliono essere stupiti!