Leone Monaco a Foggia: il nuovo appuntamento di Apulia Felix con un talento emergente di Capitanata

Nuovo appuntamento della Fondazione Apulia Felix con il pianista Leone Monaco. Talento emergente di Capitanata, il giovane interprete sarà ospite dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia sabato 25 maggio con ingresso alle ore 20.00 e sipario alle 20.30.

Proporrà un programma estremamente affascinante in cui esprimerà la sua particolare sensibilità artistica, supportata egregiamente da un importante padronanza tecnica che va oltre la sua età, 20 anni: la Sonata n. 31 op 110 di Beethoven, la Polonaise Op. 53 Eroica di Chopin e gli Années de Pèlerinage I e II (Vallée d’Obermann e Après une Lecture de Dante) di Liszt.

Leone Monaco si è distinto in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, conquistando primi e secondi posti, e si è perfezionato in masterclass di rinomati rappresentanti del mondo pianistico internazionale: Giuseppe Andaloro, Michele Marvulli, Oxana Yablonskaya, Antonio Pompa-Baldi, Andrzej Jasinski, Alexander Lonquich, Leonid Margarius, Roberto Cappello, Anton Nel, ed è particolarmente seguito dal M° Pietro De Maria.

Si è esibito in diverse manifestazioni musicali su tutto il territorio italiano e ha inoltre partecipato in recital alla rassegna concertistica Ulvenhart Klassiek di Hertogenbosh in Olanda nel marzo 2019, e sempre in recital, per la Foundacion Eutherpe di Leon in Spagna. Attualmente frequenta il primo anno del Biennio accademico di pianoforte-indirizzo concertistico con il M° Domenico Monaco presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.