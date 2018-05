Termina ‘Leggo quINDI Sono’: si decide il libro più amato dagli alunni-giurati

La terza edizione del progetto-concorso “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole 2018” ai nastri finali: quale dei cinque romanzi in concorso è quello più amato dagli oltre 500 studenti-giurati? Il verdetto è fissato per sabato 19 maggio, dalle ore 9, all’interno della manifestazione “Liberrimi – Festa del Libro per ragazzi che leggono”, in programma al Palazzetto della Scherma di Foggia e organizzata e animata dalle scuole che hanno preso parte all’edizione 2018. Sono 6 gli istituti coinvolti, 3 del capoluogo dauno e 3 del Gargano. Circa 9 mesi di letture, dibattiti, conversazioni attorno ai 5 romanzi in concorso, selezionati come sempre tra le case editrici indipendenti italiane. Diciannove presentazioni concentrate tra gennaio e aprile, con protagonisti gli autori LQS, chiamati a raccontare le proprie storie non solo in libreria, in biblioteca e nelle scuole aderenti, ma anche in contesti culturalmente difficili, quali la Casa Circondariale di Foggia e la “parrocchia di frontiera” della Chiesa della Sacra Famiglia, in rione Diaz. Durante “Liberrimi”, pertanto, gli studenti riavvolgeranno un po’ il filo di questo anno di letture, raccontando a modo loro la cinquina LQS e alternandola ad altri momenti di svago culturale, tra giochi letterari, caffè dedicati ai libri (con presentazioni anche in lingua inglese), musica dal vivo e digressioni sui grandi classici della letteratura. Ad intervalli poi, verranno forniti i dati parziali dei cinque romanzi in concorso, scuola per scuola, sino alla chiusura delle urne e alla proclamazione del vincitore, in programma alle ore 12.15.

Gli aventi diritto al voto quest’anno sono 536 studenti: giurati, oltre che lettori, chiamati a valutare, secondo una classifica dal primo al quinto posto (rispettivamente da 5 a 1 punto), tutti i titoli del concorso ideato e lanciato dall’associazione di volontariato culturale Leggo QuINDI Sono. Un numero di giovani lettori che continua a salire e che attesta un trend positivo a conti fatti opposto agli sconcertanti dati di lettura nazionali e, in modo particolare, della regione Puglia, se si considera che alle due passate edizioni i partecipanti furono rispettivamente 96 e 284. Da quest’anno poi, gli studenti coinvolti dovranno esprimere le loro preferenze in modalità online: votando durante una finestra di voto aperta tra le ore 10.00 del 17 maggio e le ore 10.00 del 19 maggio, disponibile sulla piattaforma www.lqs.webmyschool.it (accessibile solo per gli iscritti e fruibile tramite smartphone, tablet o pc). Gli studenti-giurati riceveranno gli attestati di credito formativo raggiunto a seguito della loro partecipazione al concorso.

Quest’anno, infine, oltre alle fondatrici B. Pascal e C. Poerio di Foggia, fanno parte del concorso-progetto anche le seguenti scuole: “Giordani” di Monte Sant’Angelo, “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis, “Virgilio” di Vico del Gargano e la foggiana Notarangelo-Rosati. In lizza, per aggiudicarsi il premio Le giovani parole 2018, i seguenti romanzi: Non contate su di me di Antonio Schiena, edito da Watson; Appunti per un naufragio di Davide Enia, edito da Sellerio; Il ritrovo degli inutili di Paola Camoriano, edito da Tunuè; Santamamma di Giulio Cavalli, edito da Fandango; Un’imprecisa cosa felice di Silvia Greco, edito da Hacca. Prima della proclamazione finale del vincitore, verranno annunciati anche i nuovi 12 titoli, dai quali verranno scelti i 5 finalisti della nuova edizione: durante l’estate infatti, i ragazzi, insieme con i librai e con i docenti di riferimento, leggeranno i romanzi compresi nella dozzina e indicheranno i libri da inserire nell’edizione 2019 di “Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole”. La cerimonia di premiazione del vincitore avrà luogo nel mese di ottobre al Teatro U. Giordano di Foggia.

“Leggo QuINDI Sono – Le giovani parole 2018” è realizzato in collaborazione con la libreria Ubik e gode del sostegno della Fondazione Monti Uniti e dei patrocini degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, oltre che dell’Ufficio Scolastico Provinciale.