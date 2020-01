LeBurn Maddox a Orta Nova: il chitarrista di James Brown live al Broadway Music Pub

LeBurn Maddox sarà in concerto al Broadway Music Pub di Orta Nova giovedì 23 gennaio, per l’unica tappa pugliese dell’ex chitarrista di James Brown.

La carriera del bluesman inizia a metà degli anni ’70 come giovane chitarrista ventenne dell’Atlantic Records, in occasione di registrazioni discografiche per il celebre musicista americano Jimmy Castor.

Come componente della “Jimmy Castor Band” ha l’occasione di condividere il palco con grandissimi artisti del calibro di Chaka Khan, Lionel Richie, Patti Labelle, , Kool & the Gang, Marvin Gaye, Mr Bill Withers, Chic, Sunshine band, e tanti altri.

Vanta collaborazioni con James Brown e George Clinton, oltre ad aver suonato con lo straordinario bluesman John Lee Hooker.

Il suo repertorio live, tra funk, blues, soul e reggae, comprende anche numerose rivisitazioni dei grandi della Black Music con cui ha avuto il piacere di lavorare.

Ad accompagnare il chitarrista e cantante americano nel suo “Revolution tour 2020” Jacopo Coretti alla batteria e Paolo “Pee Wee” Durante all’organo hammond.