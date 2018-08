Torna ad Apricena ‘Le Stelle di Capitanata’, la manifestazione dedicata alla moda e alla musica

Tutto pronto per la 9^ Edizione di “Le Stelle di Capitanata”, la manifestazione dedicata alla moda e alla musica voluta con forza ed impegno da Claudio Ruggiero, presidente dell’Associazione Apricena Cover Festival, che dal 2011 scommette sulla riuscita e vince per il successo che ottiene la manifestazione nella sua Apricena, la cittadina garganica con poco più di 13.000 abitanti, facente parte del Parco Nazionale del Gargano, nota per le numerose cave di “pietra di Apricena”.

La manifestazione, in programma domenica 19 agosto alle ore 21 in viale Aldo Moro, sostenuta da partnership di livello nazionale come “Spettacoli ed Emozioni” si avvale della collaborazione della Maestra di musica e pianista, Annateresa D'Antuno, del Direttore Artistico, Nicola di Lullo, del Direttore di Palcoscenico, lo stilista Renzo Palazzo, già collaboratore della maison di moda “Dolce e Gabbana”.

La kermesse di musica e moda vedrà darsi battaglia per il titolo di Miss Sorriso, Miss Eleganza e Miss Capitanata, le modelle, tutte della Provincia di Foggia e supportate da una boutique della città di provenienza, Simona Maiorano da Stornara, Marica Cirillo da Orta Nova, Giovanna Beccia da Casalvecchio di Puglia, Ilaria Frasca da Poggio Imperiale, Ivana di Palma da Lesina, Rita Ferro da San Marco in Lamis, Terry Sanpaolo da San Giovanni Rotondo, Costanza Capobianco da Lucera, Maria Ramona Abbabei da Faeto, Laura delli Carri da Foggia, Roberta Pettigrosso da Torremaggiore, Isabella Notarangelo da Vico del Gargano, Annalisa Padula da Apricena, Maria Libera D’Avorio da Rodi Garganico, Sara Fanelli da San Severo e Alessandra di Vitoantonio da San Paolo di Civitate.

La manifestazione, come si diceva, coordinata dallo stilista Renzo Palazzo, vedrà esibirsi sul palco, allestito su Viale Aldo Moro in Apricena, a partire dalle ore 21,00, presentati dallo showman Gabriele Romagnuolo, affiancato simpaticamente da due volti noti del mondo dell'arte Gina Palmieri e Annateresa D' Antuono, jazzisti di fama nazionale, i ballerini Paola Alberghi e Fernando Ferrandino e si concluderà con il concerto dell’Orchestra Italiana, tra cui Mariano Caino in qualità di cantante solista.

Alle vincitrici delle tre fasce di Miss, valutate dai giurati Claudio Cardone, ingegnere di Benevento, Grazia Mossutto, parrucchiera di San Marco in Lamis, Antonella Pertosa, estetista di Apricena, Maria Giuseppina Milone, estetista di San Severo, Matteo Iafisco, fotografo di Apricena, Mariapia Ferrazzano, studentessa di Apricena laureanda in arte e moda presso l’Università di Siena, coordinati dal Presidente di Giuria, Giacomo di Troia, artista pittore, nonché, stilista di Cattolica in Provincia di Rimini, andrà una vacanza di quattro giorni e tre notti in una delle più belle località d'Italia: l’Isola d’Ischia.

Non manca proprio nulla sul palco di “Le Stelle di Capitanata”, fatto allestire per l’occasione da Claudio Ruggiero, patron del “VANITY”, il quale ha inteso ringraziare chi ha dato un contributo organizzativo alla manifestazione, sottolineando: “Ringrazio quanti hanno collaborato e collaborano alla realizzazione di questa serata pensata nei minimi dettagli per un risultato capace di andare, come sempre, oltre le aspettative. Tanta bellezza, ma anche ottima musica per un sano divertimento, con la speranza che l’evento vada oltre la musica, perché il mio intento è quello di promuovere il territorio e dimostrare l’importanza del lavoro di squadra. Alle modelle, che, durante la sfilata, si daranno battaglia per aggiudicarsi la vacanza premio e le fasce di ‘Miss Sorriso’, ‘Miss Eleganza’ e ‘Miss Capitanata’, sotto gli attenti occhi dei sei giurati e del Presidente di Giuria, va il mio personale ringraziamento ed augurio: che vinca la migliore… Buon divertimento a tutti!”.