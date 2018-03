'Le follie dell'imperatore': spettacolo per bambini al Piccolo Teatro Impertinente

Appuntamento dedicato ai più piccini al Piccolo Teatro Impertinente. Sabato 17 (ore 17.00 e ore 19.00) e domenica 18 marzo (ore 17.00 e ore 19.00) andrà in scena lo spettacolo 'Le follie dell'Imperatore', scritto e diretto da Michele Correra e Giammarco Pignatiello, con Simona Bordasco, Alessio Cascione,

All’imperatore Kuzko non manca proprio niente. Tutti i servitori sono ai suoi piedi per realizzare i suoi desideri. Ma per sentirsi veramente soddisfatto gli manca una sola cosa: una mega residenza estiva con piscina. Deciso a tutti i costi a farsi questo bel regalo per il proprio compleanno e incurante del fatto che per costruire “Kuzcotopia” debba radere al suolo un intero villaggio, sembra che niente possa scuotere la vita agiata dell’imperatore.

Due ostacoli si frapporranno però al suo sogno: una perfida consigliera reale assetata di potere e un gentile e onesto capovillaggio.

Riuscirà la magia di questi incontri a rendere il nostro protagonista un po’ più umano?



info@piccolacompagniaimpertinente.com

3206212489 - 08811961158



consigliato dai 4 anni in su