Le emozioni della materia, Bipersonale di Opere in Ferro e Legno nella Sala Propilei

Sará inaugurata sabato 21 Settembre 2019, alle ore 19,00 nella Sala Propilei del Porticato della Villa Comunale, la Bipersonale degli artisti foggiani Matteo Gentile e Giuseppe Loi dal titolo "Le Emozioni della Materia". Un evento organizzato dall'Associazione CULTURALmente presieduta da Antonio Bianco per mettere in risalto le eccellenze della nostra città. "Sono vere e propie opere d'arte - é questo il primo commento di Antonio Bianco - opere d'arte diverse dalle classiche, opere prodotte secondo antiche tradizioni: il legno e il ferro. Matteo Gentile ha già esposto altre volte in città e vasto é il suo curriculum artistico a differenza di Giuseppe Loi che espone per la prima volta essendo il suo hobby scaturito da quasi due anni. Gentile e Loi per questo evento hanno prodotto opere nuove con quadri ma anche con oggetti di arredamento, insomma una vera novità per la nostra citta" conclude Bianco. L'inaugurazione come anticipato prima , sarà sabato 21 Settembre, ad aprire la mostra alle ore 19,00 saranno i saluti del Presidente dell'Associazione e del Sindaco Franco Landella, subito dopo seguirà un rinfresco. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 17,30 alle 20,00 fino a Domenica 29 Settembre dove alle 19,00 ci saranno i Ringraziamenti e la Chiusura. "Ringrazio ancora una volta il Sindaco Franco Landella e l'Assessore Anna Paola Giuliani - continua Bianco - che da anni sono sensibili alle attività legate all'arte e agli artisti foggiani".