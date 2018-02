'Le città arcobaleno': a Foggia la mostra di Rocco Marino e Michelangelo Pietradura

Le città arcobaleno,mostra ispirata dall'omonimo libro di Fabio Corbisiero e Salvatore Monaco, che verrà presentato il 20 febbraio 2018 presso l'Auditorium Santa Chiara, e da "Le Città invisibili" di Italo Calvino, presenta una rassegna di opere prodotte da artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale come Paolo Bielli, Maria Di Cosmo, Lino Frongia, Marina Haas, Assane Mar, Maria Concetta Petrella, Stefania Piccirilli, Michelangelo Pietradura, Eros Renzetti e Mariano Rossano, chiamati dai curatori a esprimere la visione di un mondo solidale, nel quale ognuno può trovare i suo posto. Dopo la presentazione del libro e la costituzione dell'Osservatorio contro le discriminazioni alle perdone Lgbt di Capitanata, l'ospite d'onore Vladimir Luxuria e i componenti delle Associazioni "Giovanni Panunzio Eguaglianza - Legalità - Diritti" e l'Arcigay "Le Bigotte" Foggia presiederanno alla mostra e alla cena presso il Ristorante Calebasse in Viale Leone XIII, 18/A a Foggia.

Per info e prenotazioni 0881 17 80 499 - 329 53 81 312.