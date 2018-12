Il concerto di Natale chiude il Giordano in Jazz: il gospel Laura Wilson e Nù Movement in piazza Cesare Battisti

Come è ormai consuetudine, sarà il gospel natalizio a chiudere l’edizione invernale del Giordano in Jazz. Spetterà a Laura Wilson e al Nù Movement allietare il pubblico foggiano lunedì 25 dicembre, nella suggestiva cornice di piazza Cesare Battisti.

Toni robusti, suono rinvigorito, ritmi sonori più marcatamente soul made in Usa sono gli elementi che fanno emergere tutta la personalità di Laura Wilson & Nù Movement che gioca un ruolo fondamentale nell'esuberante spinta di veracità live dei suoi concerti. Laura ha pochi eguali nelle escursioni e timbriche vocali, ed è questa la sua nuova veste sonora, meno devota alle regole del gospel romantico è più incline alla moderna spiritualità che si manifesta, con ritmi e ballate ricche di groove, alzando il livello emotivo con enfasi e destinato a trasportare il pubblico dentro a ogni canzone. Tradizione e modernità vanno a braccetto come negli episodi migliori ed in questa dimensione, tra gli apporti ritmici e vocali del gruppo, che si assesta uno dei più corposi live set Gospel a cui si può assistere.