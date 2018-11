Un sogno chiamato 'Festival': la vocalità jazz della foggiana Laura Pia Sante tra le finaliste di Area Sanremo

Sono oltre 200, in tre giorni resteranno in 24. Sono i concorrenti che parteciperanno alle fasi finali di Area Sanremo, il contest musicale che garantirà il pass per le finali di ‘Sanremo giovani’, kermesse musicale che si terrà a dicembre e che garantirà ai vincitori la possibilità di partecipare al Festival della canzone italiana, la cui edizione 2019 (la seconda con Claudio Baglioni alla conduzione e direzione artistica) vedrà giovani e big inseriti in un’unica categoria.

Ma partiamo da Area Sanremo: la fase finale, in programma dall’8 al 10 novembre vedrà tra i partecipanti anche la meravigliosa voce di Laura Pia Sante, talento foggiano che ha ottenuto un posto tra i 220 finalisti, superando le selezioni alle quali avevano partecipato ben 870 cantanti. Laura Pia Sante ha solo 18 anni, ma già un curriculum di tutto rispetto. A 16 anni, nel 2016, si è fatta notare nel ‘Music Jump Festival’ tenutosi al Teatro del Fuoco, incantando la platea e la giuria presieduta da Fausto Leali. Quell’esperienza ha rappresentato il trampolino di lancio per la giovane cantante, che ha partecipato al ‘Tour Music Fest’ del maestro Mogol a Bari; nel 2017 ha partecipato anche alla Music-Intensive presso il C.E.T. in Umbria. Lo scorso giugno ha partecipato al casting di ‘Amici di Maria De Filippi’ arrivando fino alle preselezioni con una versione acustica di ‘If I ain’t got you’ di Alicia Keys.

L’8 novembre Laura si esibirà al ‘Teatro Opera’ del Casinò di Sanremo con un brano inedito scritto, composto e arrangiato dal musicista Lorenzo Zecchino (che vanta alcune partecipazioni a Sanremo negli anni ’90). La giovane foggiana proverà a entrare nei magnifici 24 attraverso la sua vocalità jazz, ereditata dal nonno pianista e jazzista. Tutta Foggia fa il tifo per lei.