Monte Sant'Angelo: 4° tavolo territoriale "land art e arte pubblica: sostenibilità e legalità"

Dopo gli appuntamenti presso Castel del Monte, Alberobello e Matera – siti UNESCO di Puglia e Basilicata – il progetto Land Art 50 giunge al quarto e ultimo Tavolo Territoriale che si terrà il 29 e 30 novembre 2019, dove sarà affrontato il delicato tema “Land Art: sostenibilità e legalità”. Non a caso il sito per approfondire queste delicate tematiche è Monte Sant’Angelo, comune sciolto per mafia nel 2015.

Il programma Land Art 50, curato da Fabio De Chirico e Francesco Maggiore, prevede la realizzazione di installazioni artistiche, di eventi collaterali e di tavoli territoriali presso i quattro siti UNESCO dislocati tra Puglia e Basilicata: Alberobello, Castel del Monte, Monte Sant’Angelo e Matera sono i siti scelti come centri di promozione culturale per la realizzazione del progetto Land Art 50.

A cinquant’anni dalla proiezione del film Land Art (aprile 1969) del regista tedesco Gerry Schum, a cui può ricondursi la nascita della definizione di “Land Art”, l’Associazione UnconventionArt – insieme a Fondazione Dioguardi e Fondazione Casa Rossa – si propone di celebrare tale anniversario attraverso la realizzazione di una serie di iniziative espositive, editoriali e divulgative pensate per ripercorrere la storia del celebre movimento artistico ma anche per attivare riflessioni inedite, aperte al nuovo e indirizzate all’elaborazione di un Documento programmatico per la promozione e valorizzazione delle opere di Land Art e di Arte Pubblica.

I Tavoli territoriali, programmati tra ottobre e novembre 2019, rappresentano momenti fondamentali per l’elaborazione dei contenuti del Documento programmatico: gli appuntamenti, ciascuno con un proprio tema specifico, sono dedicati al rapporto tra arte e valorizzazione del paesaggio attraverso pratiche artistiche innovative che nascono da un rapporto dialogico tra arte e territorio. I coordinamenti locali si pongono un duplice obiettivo: quello di favorire un processo dal basso di definizione dei contenuti rispetto ai quali orientare lo sviluppo del Convegno internazionale che si terrà a Bari nel 2020, attraverso il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, nonché quello di favorire l’adozione e sperimentazione di modelli innovativi pubblico-privati di valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di una più ampia strategia che superi la dimensione localistica e guardi alla creazione di una rete interregionale di siti UNESCO.

Relatori principali di questo Tavolo territoriale saranno l’On. Margherita Corrado della Commissione Cultura del Senato, Francesca Regorda, dell’Associazione Giuliano Mauri e Francesco Lombardi, architetto del Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia nonché direttore lavori dell’installazione della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto dell’artista Edoardo Tresoldi; a loro seguiranno una serie di ospiti, rappresentanti istituzionali e di associazioni e realtà attivamente coinvolti nella promozione della legalità e nel contrasto alle associazioni criminali che agiscono e sfruttano il territorio e le comunità che lo abitano. Così come chi si scontra con la piaga del caporalato o dello sversamento illegale di rifiuti, neanche l’arte - ed in special modo la Land Art, che agisce direttamente sul e nel territorio - può sfuggire dal dover affrontare situazioni di dubbia legittimità che spesso rendono difficile se non impossibile la realizzazione di progetti artistici.

In quest’ottica, sarà inoltre proiettato il documentario “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi, vincitore del secondo premio al Cardiff Film Festival 2019, che coraggiosamente ha attraversato a bordo del suo camper le campagne pugliesi fra orti sociali, terre confiscate alla mafia e comunità agricole.

Ospiti d’eccezione saranno inoltre gli artisti Vincenzo D’Alba, Antonio Marras e Mustafa Sabbagh.



Mustafa Sabbagh nato in Giordania e di nazionalità Italo-Palestinese, ha focalizzato la sua ricerca sull’arte contemporanea attraverso i mezzi della fotografia e della video-arte attraverso una sorta di contro-canone estetico in cui il focus è la pelle-diario della unicità individuale. L’armonia dell’imperfezione, l’investigazione psicologica e la ricerca antropologica attraverso la costruzione dell’immagine sono le caratteristiche stilistiche che hanno condotto Mustafa Sabbagh presso le più importanti gallerie e musei del mondo e a farlo riconoscere come uno dei 100 fotografi più influenti al mondo e uno dei 40 più importanti ritrattisti di nudo, l’unico in Italia. La lezione sarà aperta a tutti gli studenti dell’Istituto “Gian Tommaso Giordani”.



Vincenzo D'Alba, artista e architetto, indagherà il rapporto con lo spazio pubblico di Monte Sant’Angelo attraverso l’installazione di opere site-specific nello spazio pubblico comunale: tre obelischi da posizionarsi nella città, una triade di elementi narrativi e scultorei che rappresenta un omaggio all'iconografia, quindi alla storia di questo luogo. Gli obelischi costruiti grazie a Kiasmo e alla collaborazione con le aziende Pimar, Fratelli Colì e Tessitura Calabrese, sono pensati appositamente per questa tappa di Land Art 50: costruiti in pietra, in ceramica e in tessuto, assumono un ruolo chiave nel dialogo tra città e sacralità. In questo si ritrovano i riferimenti che vanno dall'alfabeto runico fino alla descrizione del pellegrinaggio e del paesaggio contemporaneo. La dimensione sacrale diventa elemento centrale di queste opere in quanto sottolineano il legame ambivalente tra storia e memoria attraverso il potere espressivo dell'Angelo e della trascendenza.



Protagonista dell’intera kermesse “Land Art 50” è Antonio Marras, artista e stilista da sempre impegnato nell’indagare ogni forma d’arte e di espressione artistica rivolgendo la propria ricerca al recupero e alla valorizzazione della memorie, delle tradizioni e delle culture dei luoghi; per Land Art 50 ha ipotizzato performance e installazioni appositamente ideate e strettamente legate al territorio pugliese e lucano. Nell’occasione presenterà i progetti ideati per i quattro siti UNESCO e le installazioni “L’amico ritrovato” e “Attraversami il cuore” realizzate per Land Art 50 presso la Casa Rossa di Alberobello.





PROGRAMMA



venerdì 29 novembre 2019

Istituto Superiore “Gian Tommaso Giordani”, via Orto Cappuccini, 1



ore 11,00-13,00

Saluti Istituzionali

Rosa PALOMBA – Assessore Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo

Michela Granatiero – Dirigente Scolastico Istituto Superiore "Gian Tommaso Giordani"



Relatori

Mustafa SABBAGH – Artista



con la partecipazione di

Giuseppe CAPPARELLI, Fabio DE CHIRICO, Francesco MAGGIORE





venerdì 29 novembre 2019

Biblioteca Comunale Ciro Angelillis, piazza De’ Galganis



ore 15,00-18,00

Saluti Istituzionali

Pierpaolo D'ARIENZO – Sindaco di Monte Sant’Angelo

Aldo PATRUNO – Dirigente Cultura e Turismo della Regione Puglia

Rosa PALOMBA – Assessore Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo



Coordinano

Fabio DE CHIRICO, Francesco MAGGIORE – curatori LAND ART 50



Relatori

Margherita CORRADO – Onorevole, Commissione Cultura del Senato

Francesco LONGOBARDI – Architetto, Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia

Francesca REGORDA – Vice-presidente Associazione Giuliano Mauri

Fabio Macaluso – Avvocato, Presidente Fondazione Casa Rossa



Sono invitati a partecipare

Biagio Di Iasio – Presidente GAL Gargano

Annarosa NOTARANGELO – Direttrice GAL Gargano

Vincenzo BELLINI – Presidente Distretto Puglia Creativa

Antonio CIUFFREDA – Presidente APS "Do It Together Project"



Conclusioni

Lucia LAZZARO – Project manager LAND ART 50

Carlo PALMISANO – Direttore Artistico Land Art 50

Martina GLOVER – Responsabile Comunicazione Land Art 50



ore 18,00-19,00

Incontro con Antonio MARRAS

A cura di Fabio DE CHIRICO e Francesco MAGGIORE





sabato 30 novembre 2019

Biblioteca Comunale Ciro Angelillis, piazza De’ Galganis



ore 10,00-11,00

Saluti Istituzionali

Rosa PALOMBA – Assessore Cultura e Turismo del Comune di Monte Sant’Angelo



Incontro con

Vincenzo D’ALBA – Artista



Coordinano

Fabio DE CHIRICO, Francesco MAGGIORE – curatori LAND ART 50



ore 11,00-13,00

Proiezione del documentario “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi, secondo premio al festival di Cardiff. A seguire talk con il regista e Fabio Macaluso, giornalista e Presidente Fondazione Casa Rossa





Attività collaterali

29 novembre-30 novembre

30 novembre

ore 13,00

Obelisk I e Obelisk II

Anteprima dell’installazione di Vincenzo D’Alba