Laboratorio di teatro alla Green Cave: aperte le iscrizioni

Redigere una versione drammaturgica e mettere in scena il racconto Monte Sant’Angelo di Arthur Miller è la sfida del secondo ciclo della scuola di teatro della Green Cave, che sarà tenuto sempre da Pierluigi Bevilacqua della Piccola Compagnia Impertinente. Miller è autore di celeberrime opere di teatro, ma il testo che abbiamo scelto è uno dei suoi racconti, omaggio letterario alla città di Monte Sant’Angelo, pubblicato nel 1951 sulla prestigiosa rivista Harper’s Magazine. I corsisti potranno confrontarsi sul tema dell’adattamento teatrale di un testo letterario e con le competenze essenziali di regia e recitazione, necessarie per trarne un piccolo ma significativo spettacolo che verrà messo in scena alla fine del corso.

Il corso è destinato a persone di età superiore ai 14 anni. Saranno 10 le lezioni di 2 ore ciascuna che si terranno di giovedì dalle ore 19 alle 21. inizio del corso giovedì 10 ottobre 2019.

Per la frequenza è richiesto un contributo minimo di 80 euro (previste riduzioni per i possessori della Card 2019 della Green Cave e per i soci di Legambiente).

Per l’attivazione del corso è necessario che vi sia un numero minimo di iscrizioni, che è possibile effettuare entro il 6 ottobre pv.

Per Info e modalità di iscrizioni www.festambientesud.it e 3791175345, o direttamente nella Green Cave di FestambienteSud, in via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo.

Nell'ambito della Scuola di Teatro sono previsti ulteriori momenti speciali di approfondimento relativi alle arti sceniche. In particolare è in corso di preparazione un seminario intensivo sulla "improvvisazione teatrale" con la Compagnia d'improvvisazione olistica Didinò. Presto i tutti i dettagli.