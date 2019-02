Un laboratorio per scoprire il genio di Michelangelo

Domenica 24 febbraio, in libreria, un nuovo laboratorio dedicato ai nostri piccoli lettori e incentrato su uno dei più grandi artisti delle storia dell'arte, Michelangelo. Dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Pittore, scultore e architetto. Ha prodotto alcuni dei più grandi capolavori famosi in tutto il mondo, dal "David" a "La Pietà", passando dagli affreschi della volta della "Cappella Sistina", fino ad arrivare al dipinto su tavola "Tondo DonI". Il laboratorio a lui dedicato si articolerà in tre momenti.

“Leggendo la storia”

L’atelier creativo si aprirà con la lettura del libro illustrato “Michelangelo” (Ed.Lapis) che ci condurrà alla scoperta della vita dell’artista.

Dall'infanzia alla sua prima esperienza artistica nella bottega del Ghirlandaio, fino al suo trasferimento a Roma. Tutti i momenti salienti della sua formazione e le opere più amate: il David, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale, la Cupola di San Pietro, Piazza del Campidoglio...



“Sculturando”

Michelangelo riusciva a guardare oltre.

In un blocco di marmo, intravedeva già la sua opera, e con la sua maestria riusciva a scolpire splendidi capolavori.

Manipolando l’argilla realizzeremo attraverso l’utilizzo di vari utensili una scultura ispirata al grande genio!



“Con il naso all'insù”

Michelangelo riuscì in una grande impresa: decorare la volta della cappella sistina.

Una superficie vastissima a 21 metri da terra con più di 300 figure in un ciclo di affreschi che raccontano la storia della genesi.

Come l’artista, proveremo a dipingere sdraiati sulla schiena con il naso all’insù il nostro splendido affresco!



Posti limitati - Iscrizione obbligatoria 345 0228776 (Whatsapp)