Giunge al termine 'Mani in arte': 30 piccoli artisti protagonisti nel laboratorio di Teatro Sociale

È giunto al termine Mani in Arte. il laboratorio che semina Bellezza, facente parte delle azioni progettuali sostenute dall'Avviso Pin Pugliesi Innovativi della Regione Puglia di cui la Cooperativa Teatro Stalla Matteo Latino è vincitrice. Hanno condotto tale percorso artistico ed educativo Daniela Delzotti (regista e conduttrice di Teatro Sociale), Carlo de Vita (art counselor), Marisa Minuti (psicologa) e Mario Sacco (artigiano).

Con vivo entusiasmo e sincera commozione si è concluso un percorso che ha visto protagonisti più di 30 bambini mattinatesi. 30 piccoli artisti che hanno avuto modo di sperimentarsi e sfidarsi con il Teatro Sociale, con la musica, con i giochi creativi e con l'antica arte del mosaico. Lo scorso venerdì 16 febbraio, alle ore 18, presso la Scuola dell'Infanzia Giorgi di Mattinata, si è svolto lo spettacolo finale: un esito di laboratorio emozionante, incentrato sull'importanza dei sogni e sullo sviluppo di una cultura "del Desiderio" che educhi le giovani generazioni a spingere il proprio sguardo oltre ogni recinto e che provochi i più grandi ad una riflessione che spinga a mettersi in gioco, senza timori. La regia e i testi sono stati curati da Daniela Delzotti, mentre le musiche originali sono state composte da Carlo de Vita.

E' intervenuta, per l'occasione, l'Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Mattinata, Michelina Armillotta, che si è complimentata per il lavoro svolto. Un lavoro incentrato non solo sulla bellezza da intendersi in senso estetico e artistico, ma anche e soprattutto su una Bellezza creativa ed educativa che nel positivo cambiamento dei suoi piccoli partecipanti ha trovato il maggior riscontro. Il Teatro Sociale, difatti, libera dalla gabbia della timidezza, dal torpore e dell'apatia di una società che preferisce il lamento e la rassegnazione per richiamare finalmente alla Vita. Fondamentale, dunque, per il Teatro Stalla resta il coniugare arte e psicologia, per una vera e propria cultura sociale che operi prevenzione. Arte e psicologia si sono così alleate per dare una risposta tangibile al dilagarsi del bullismo e di altre forme di violenza che possono essere debellate solo attraverso un rinnovato concetto di cultura e comunità.

Il mosaico, realizzato dagli stessi piccoli partecipanti, sarà da oggi collocato all'ingresso delle Scuole Elementari di Mattinata.