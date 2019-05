San Paolo di Civitate: laboratorio di pratica e conoscenza del torcinello sanpaolese

L'agenzia ONE Eventi nell'ambito della rassegna "Gargano in Digital Frac" eventi itineranti di promozione del territorio, in collaborazione con inPuglia365 e #weareinpuglia, in concerto con Puglia Eventi e Matera Events, propone un evento unico nel suo genere con un laboratorio di pratica e conoscenza del Torcinello Sanpaolese. Il laboratorio si terrà presso la Masseria Difensola in San Paolo di Civitate, nell'agro dell'antica TIATI, città DAUNA. E' aperto a tutti, totalmente gratuito e terminerà con una degustazione finale di prelibatezze locali. Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria.



Evento organizzato da One Eventi in collaborazione con inPuglia 365 - Puglia Promozione #weareinpuglia #inpuglia365 #oneeventi #lagodilesina

Info 347.2221429

www.garganoindigitalfrac - garganoindigitalfrac@libero.it

#terrefedericiane #noicoltivatoridelladaunia #masseriafaugno #edopastadelmaestro #armonicoltura #masseriadifensola

Gallery