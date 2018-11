Cartellate e burraco, weekend solidale a Parcocittà

Primi “assaggi” di Natale e solidarietà nel weekend dicembrino di Parcocittà a Foggia, che sabato e domenica vedrà susseguirsi due eventi che avranno in comune uno scopo: saper stare insieme.

Si parte sabato 1 dicembre con “Mani in Pasta”, il laboratorio di cartellate che le associazioni Runners Parco San Felice e Correre Donna, in collaborazione con il Centro Polivalente Parcocittà svolgeranno a partire dalle ore 17 nei locali del Centro Polivalente. Si tratta di un laboratorio formato di 5 gruppi seguiti da 5 maestre di cartellate. Le cartellate che si confezioneranno si potranno portare a casa in un vassoietto dove si lasceranno un po' seccare per essere poi fritte e condite con vino cotto o miele. I partecipanti potranno dunque imparare le tecniche adatte per saper preparare e gustare questi tipici dolci natalizi, seguiti sapientemente dalle maestre Rosaria Casoria, Ornella Dubbioso, Michela Maione, Antonia Chiancarella e Mirela Calabrò. Info e iscrizioni 3351284779 (Anna Paola) e 3492639840 (Ornella).

Domenica 2 dicembre, invece, spazio ad un incontro solidale con il torneo di burraco promosso da L’Albero della Vita Onlus di Foggia e il G.A.M.A., che si svolgerà sempre a Parcocittà a partire dalle ore 16.30. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto “Viaggia con noi” per il trasporto dei malati di tumore. Il progetto predisposto dall’ Associazione l’Albero della Vita Onlus prevede la implementazione di un servizio navetta, a scala comprensoriale, con autista e accompagnatore che provvedano al trasferimento, previa prenotazione telefonica, del malato dal suo domicilio al luogo di cura e viceversa; per la realizzazione del progetto, l’Associazione l’Albero della vita si avvale di un’altra associazione partner impegnata sul territorio della provincia di Foggia ( Gama Oncologico) in ambito oncologico. Il servizio di trasporto solidale comprenderà anche l’assistenza durante il trasporto e per il disbrigo delle pratiche di prenotazione, ricette e pagamento dei ticket.