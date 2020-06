'Restart': tornano i laboratori gratuiti per bambini presso il Bosco Didattico Mezzana Grande

La Scuola Scientifica della Start Up Formever Lab, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, riparte con attività di laboratorio gratuite all'aria aperta presso il Bosco Didattico Mezzana Grande di Lucera. Cinque appuntamenti per bambini e ragazzi tra 8 e 14 anni che si cimenteranno in body percussion, costruzione di piccoli strumenti che porteranno a casa, impasti di farina e semola, erbe officinali all'interno del nuovissimo Parco realizzato all'interno del Bosco. Posti limitati.

Le attività fanno parte del progetto di Formever Lab denominato "Scuola Scientifica di Inclusione e Socializzazione" finanziato dai fondi dell'Otto per Mille della Chiesa valdese". Partner del progetto: Garante Regionale dei Diritti del Minore, Associazione JACO di Foggia, Azienda Agricola AgriToppi srls di Lucera, 8° Circolo Didattico San Pio X di Foggia, I.C. Catalano-Moscati di Foggia, I.C. Manzoni- Radice di Lucera, Centro Servizi per il Volontariato di Foggia, Associazione Lavori in Corso di Lucera, Centro Antiviolenza di Lucera



Per informazioni sul progetto visitare la pagina:

https://www.formeverlab.org/scuola-scientifica



Link diretto al modulo di iscrizione (con descrizione delle attività): https://qrgo.page.link/MxBTy



Per ulteriori informazioni:

formeverlab@gmail.com

349.8228448 - 328.8224824