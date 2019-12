La voce nella spiritualità: i Lieder spirituali Bach-Schemelli live alla sala Fedora

Secondo appuntamento della Stagione Bel Canto InOpera il Festival Internazionale della vocalità con i Lieder spirituali Bach-Schemelli e la partecipazione dell'ensemble vocale I Belcantisti.

Sabato 7 dicembre ore 20.30 Sala Fedora del teatro Umberto Giordano di Foggia. Ingresso gratuito, posti riservati ai soci degli Amici della Lirica Umberto Giordano.



Bel Canto InOpera continua il suo itinerario artistico nel mese di dicembre, in concomitanza con le festività natalizie che diventano in questo periodo motivo di interesse sia per gli artisti che per gli spettatori. Proprio per questo invitiamo calorosamente chiunque non l’abbia ancora fatto a tesserarsi per avere l’opportunità assicurata di partecipare ai prossimi eventi culturali. Proprio in occasione dell’appuntamento di sabato 7 dicembre, sarà disponibile la possibilità di accedere allo sportello tesseramenti, il cui costo è di euro 50 od euro 30 per gli under venticinque. Ci teniamo a ribadire che l’accesso a questi spettacoli non è finalizzato all’unica garanzia di un posto sempre disponibile ma in particolar modo all’accrescimento culturale mediante il nostro servizio alla società. Ogni artista riserva in sé il desiderio di trasmettere per donare arte a chi ama l’arte, perciò chiunque è il benvenuto. Vi aspettiamo il 7, il 21 e il 28 dicembre per passare un Natale completamente immerso nella musica!



I lieder spirituali e arie di Johann Sebastian Bach occupano i numeri di catalogo BWV 439-518. Dal BWV 439 al 507 furono pubblicati per la prima volta mentre Bach era in vita da Georg Christian Schemelli nel 1736 nello Schemelli Gesangbuch. Le arie BWV 508-518 fanno parte del manoscritto del 1725 del Piccolo libro di Anna Magdalena Bach, di queste Bist du bei mir (BWV 508) è spuria, la melodia è di Gottfried Heinrich Stölzel.