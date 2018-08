La vera (o quasi) storia di Biancaneve: in scena sui Monti Dauni lo spettacolo teatrale per bambini

Uno spettacolo tratto dalla celeberrima opera dei fratelli Grimm rivisitata in chiave moderna approderà questa estate in diversi paesi della Daunia e non solo;

Ecco i paesi che ospiteranno la rappresentazione teatrale curata dall’Associazione Teatrale Tanino di Deliceto (Fg) che ha già debuttato con la Favola di Biancaneve lo scorso 1 Maggio a Castellaneta Marina (TA) e il 2 Giugno a San Severo (FG):

5 Agosto 2018 Anzano di Puglia ore 17.30 presso Villa Largo Chiesa;

8 Agosto 2018 Orsara di Puglia ore 17.30 presso Parco San Mauro;

11 Agosto 2018 Accadia ore 17.30 presso Bosco Paduli;

12 Agosto 2018 Savignano Irpino ore 17.30 presso Bocciodromo;

17 Agosto 2018 Sant’Agata di Puglia ore 17.30 presso Piazzale San Rocco;

18 Agosto 2018 Montaguto Irpino ore 17.30 presso Località “Madonnina”.

Lo spettacolo, che conserva appieno l’atmosfera fiabesca, vedrà agire tutti i personaggi della favola: ci saranno la Regina Cattiva, il Principe Azzurro, il nano Brontolo, il Ministro, il Maggiordomo di corte, il Re e naturalmente la bella e adorabile Biancaneve.

Il pubblico interagirà con i personaggi della favola entrando a far parte della storia, catapultando i più piccolini ed i loro accompagnatori in un mondo magico.