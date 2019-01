'La tua Tv' è realtà: ecco il nuovo progetto editoriale di Santino Caravella

Sarà on line da lunedì 11 febbraio ‘LA TUA TV’, la nuova scommessa editoriale del comico foggiano Santino Caravella e della Eva Production. Una tv del territorio e al servizio dei cittadini, una tv che racconta i luoghi, che divulga usanze, abitudini, tradizioni popolari, che esalta le eccellenze e che dà voce anche a chi fino a questo momento è stato un semplice spettatore. Il tutto con uno sguardo sempre attento ai temi del sociale e alla tutela dell’ambiente.

La TUA TV è stata presentata questa mattina a Palazzo Dogana dal direttore generale ed artistico Santino Caravella, dal projetc manager Nico Palatella e dal direttore responsabile Saverio Serlenga.

‘Promuovere il territorio attraverso il territorio stesso, rendendo i cittadini protagonisti. Di qui – ha spiegato Santino Caravella – la scelta del nome. LA TUA TV è aperta a tutti e pronta ad accogliere proposte e talenti. Con me lavoreranno professionisti nel settore della comunicazione, del marketing e delle produzione audio-visive. Con il supporto di dieci giovani e talentuosi videomaker locali daremo un’impronta fresca ed innovativa a tutto ciò che manderemo in onda. Puntiamo molto sulla qualità ma investiamo anche sulla spontaneità di molti giovani che vorranno mettersi alla prova e diventare dei veri e propri inviati che si andranno ad aggiungere a quelli che abbiamo già individuato in tutto il territorio. Non ci sarà spazio per cronaca e politica, ma solo per le belle notizie che arrivano dal Gargano, dai Monti Dauni, dai Cinque Reali Siti e dall’Alto Tavoliere”.

A partire dall’11 febbraio il palinsesto accoglierà oltre 10 format già in produzione tra cui ‘CITTADINO PER UN GIORNO’ (docufiction su comuni), ‘SANTINO TORNA A SCUOLA’ (talk show di sensibilizzazione dei bambini al rispetto dell’ambiente, dell’arte e della sana alimentazione), ‘DAUNIA KID TALENT’ (talent show di danza, canto e recitazione dedicato ai bambini dai 6 ai 15 anni), ‘ECCELLENTE’ (rubrica sulle storie eccellenti che arrivano dalla Capitanata), ‘IL TG DELLE BUONE NOTIZIE’. Ci sarà spazio anche per le realtà dedicate al sociale, per lo sport, la musica, la moda, il teatro e anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa ‘NELL’ORA DEL TIÈ’, una fascia dedicata agli sfoghi divertenti dei cittadini.

Tra gli ospiti della conferenza stampa, oltre ai co-autori della Tv Roberto Caravella e Antonio Montuori e all’intero staff de LA TUA TV, anche gli chef Peppe Zullo, Domenico Cilenti, Ercole Santarella e Luigi Nardella tra i protagonisti di ‘VOGLIAMOCI BENE’, uno dei programmi con cui Santino Caravella affronta il tema della sana alimentazione e dei corretti stili di vita.

Per tutte le sue produzioni LA TUA TV si avvale della supervisione del regista Michele Creta e del supporto tecnico e audio-visivo del Combo Studios di Lucera. Il progetto, la cui grafica è curata da Alessandro Pavino e le musiche dalla Unza Unza band, gode anche del sostegno di importanti partner come ‘BCC SAN GIOVANNI ROTONDO’, ‘FERROVIE DEL GARGANO’, ‘CARNI E AFFINI GOURMET’, ‘KOINE COMUNICAZIONE’ E ‘FIGO’ (Free Intelligent Go, azienda di mobilità sostenibile).

“La scelta di non identificare espressamente LA TUA TV con il termine Capitanata – ha dichiarato il project manager Nico Palatella- nasce dalla volontà di poter raggiungere con lo stesso format e nell’arco di un anno anche le regioni limitrofe come Basilicata e Molise. Con quest’ultima abbiamo già avviato un dialogo concreto”.

LA TUA TV, come tutti i progetti di Santino Caravella, devolverà parte dei suoi proventi all’AGAPE (Associazione Genitori Amici Piccoli Emopatici) per contribuire all’acquisto di apparecchiature fototerapiche da donare al reparto pediatrico dell’ospedale di San Severo.